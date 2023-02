Ungechippt und ohne Papiere sollten die Tiere nach Malaysia verschickt werden.

13 Affen, darunter 2 Rotbauchtamarin, 1 Kaiserschnurrbarttamarin und 10 Zwergseidenäffchen, haben vor kurzem im Tierschutzhaus Vösendorf auf Anweisung der Behörde eine vorübergehende Unterkunft gefunden, nachdem sie vom Zoll am Flughafen Wien-Schwechat die Reise nach Malaysia aufgrund von Verstößen gegen das Arthandelsgesetz nicht antreten durften. Ursprünglich sollten die Tiere für Zuchtzwecke in den Osten fliegen, jedoch konnte der Besitzer keine Papiere für die streng geschützten Tiere vorweisen. Zudem waren 11 der 13 Affen nicht gechippt und bei zwei gechippten Affen, stimmte die Chipnummer nicht überein, sodass die legale Herkunft der Tier nicht bescheinigt werden konnte.

Verstoß gegen Artenschutzgesetz

Zollbeamte haben im Flughafen Wien-Schwechat 13 Äffchen, die als gefährdet gelten, aus dem Verkehr gezogen. Das Finanzministerium spricht von einem Verstoß gegen den Artenschutz, es drohen bis zu 20.000 Euro Strafe. Die Sendung mit den kleinen Tieren sollte von Tschechien über Schwechat nach Malaysia verschickt werden. Die Äffchen sind etwa zwei bis drei Jahre alt und werden nur bis zu 140 Gramm schwer. Grund für die Reise waren den offiziellen Angaben zufolge Zuchtzwecke. Für ihre grenzüberschreitende Reise hätten die Affen allerdings gechippt sein müssen. „Abgesehen von den fehlenden Kennungen der Affen legten auch die unrichtigen, wenn nicht gar gefälschten, Begleitdokumente der Tiere nahe, dass es sich um ein Vergehen im Bereich des Artenschutzes handelt“, heißt es in einer Aussendung des Finanzministeriums.

Äffchen haben sich schon eingelebt

„Wir sind froh, dass wir den Tieren so kurzfristig eine vorübergehende Unterkunft bieten können. Einen Platz für 13 Affen in kurzer Zeit zu arrangieren, ist selbst für uns im größten Tierschutzhaus Österreichs, keine einfache Angelegenheit. Dennoch sind wir froh dass die Zusammenarbeit mit den einschreitenden Behörden am Wiener Flughafen so gut geklappt hat und die Tiere nun in Sicherheit sind. Bei uns geht es den Tieren nun gut, sie fressen brav und haben sich schon eingelebt,“ sagt Tierschutzhausleiter Stephan Scheidl.



Bis entschlossen wurde wie es mit den Affen weitergeht, leben die 13 Äffchen nun im Tierschutzhaus Vösendorf, wo sie rund um die Uhr von den Tierpfleger:innen liebevoll umsorgt werden. Aktuell beherbergt Tierschutz Austria 32 Affen.

Unsere Tiere – Das große oe24.TV-Tierschutzmagazin von Sonntag, 19. Februar 2023, hier in voller Länge sehen.

Nächste Ausgabe Unsere Tiere: 26. Februar 2023, 18:30 Uhr.