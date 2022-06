2 Monate alte Ferkel in überhitztem Transporter

Einen skandalösen Fall hat der EU-Abgeordnete Thomas Waitz bei einer Kontrolle auf der Autobahn aufgedeckt.

Der letzte Unfall mit einem Tiertransporter ist erst wenige Tage her, schon kommt der nächste Skandal in Österreich daher. Diesmal ist es ein Skandal auf einer österreichischen Autobahn, den der EU-Abgeordnete Thomas Waitz gemeinsam mit der Polizei aufgedeckt hat. Bei einer Kontrolle nahe des steirischen Grenzübergangs Spielberg wurde ein Transporter angehalten, der massenhaft Tiere geladen hatte.

Bei der genaueren Betrachtung stellte sich heraus, dass die Ventilatoren teilweise defekt waren, weswegen es zu einer extremen Überhitzung im Inneren kam – bis zu 35 Grad wurden festgestellt. Die Leidtragenden waren zwei Monate alte Ferkel. Die Tiere stammen laut Ohrmarke aus Dänemark, der Transporter stammt aus den Niederlanden, Transportziel ist Ungarn. Tausende Kilometer der Reise also für die jungen Tiere.

„Die Schweine waren apathisch und hatten oberflächliche Verletzungen“ so der EU-Abgeordnete Waitz. „Die Tiere zeigten nicht nur starke Stressreaktionen, sondern auch körperliche Verletzungen auf.“ So Thomas Weitz weiter. Dem Fahrer wurde eine geringe Strafe ausgestellt, die Weiterfahrt jedoch erlaubt. Thomas Waitz, der selbst auch Mitglied im EU-Untersuchungsausschuss war, erneuerte bei der Gelegenheit seine Forderung nach einer Reform des Tiertransporte-Gesetzes.

