Tourist wollte Otter und Skorpione schmuggeln

In Indonesien boomt der illegale Tierhandel. Jüngstes Beispiel dafür ist der Fall eines russischen Schmugglers. Er wollte die Ferien-Insel Bali mit vier Fischotter-Babies und zehn Skorpionen verlassen. Am Ausreise-Flughafen wurde der Schmuggler, der die Tiere in Boxen gezwängt im Koffer außer Landes zu bringen versuchte, geschnappt. Otter zählen zu den bedrohten Tierarten. Dem Schmuggler erwartet eine Gefängnis- sowie eine hohe Geldstrafe.

