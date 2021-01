Vogel-Massaker zu Silvester in Rom

Feuerwerk und Böller töteten in der vergangenen Silvester-Nacht in Rom tausende Stare.

Verwirrt, verängstigt, gestresst und desorientiert versuchten in der italienischen Hauptstadt in der Silvester-Nacht unzählige Vögel vor dem Lärm und den blitzartigen Lichter von Feuerwerkskörpern zu flüchten. Rund um den Hauptbahnhof von Rom flogen Vögel panikartig und in Scharen durch die Straßen und Gassen. Dabei flogen die Tiere an Hausfassaden, Fenster, etc. an, stürzten zu Boden und verendeten. Die Straßen rund um den Bahnhof waren nach Abklingen des lautstarken und luftverschmutzenden Jahresbeginn-Feierns mit unzähligen toten Vögeln, vorzugsweise Stare, übersät.

Die Tierschutz-Organisation OIPA (Organizzazione Internazionale Protezione Animale) Milano ist überzeugt, dass die Ursache für dieses Vogel-Massaker der anhaltende Lärm der privaten Jahreswechsel-Feierlichkeiten zu sehen ist. Die Tiere leiden unter dem plötzlich auftretenden massiven Lärm. Sie sind verwirrt, gestresst und können dadurch auch an Herzversagen sterben.

In Rom galten in der Silvester-Nacht sowohl ein Feuerwerk-Verbot als auch eine Covid-19-bedingt Ausgangssperre ab 22 Uhr. Beide Verbote waren in der letzten Nach des Corona-Jahres 2020 ignoriert worden.

