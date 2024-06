Angelika Niedetzky ist stolze Storchenpatin

Wenn zwei Storchenbabys „Popcorn“ und „Charly“ genannt werden, dann hat die Patin oder der Pate auf jeden Fall Humor.

Und so ist es auch: Die beliebte österreichische Kabarettistin und Schauspielerin Angelika Niedetzky hat Ende Mai in der von VIER PFOTEN geführten Eulen- und Greifvogelstation Haringsee zwei flauschige Storchenküken „getauft“. Bei einer kleinen offiziellen Feier anlässlich der Patenschaft war neben dem Team der EGS auch VIER PFOTEN Direktorin Eva Rosenberg anwesend.

Das Engagement von Niedetzky ist kein Zufall. „Ich habe eine sehr lange innere Verbindung zu diesen Tieren: Mein Lieblingsfaschingskostüm als Kind war ein selbst genähtes und gebasteltes Storchenkostüm. Mit dem war ich der absolute Überflieger in der Klasse”, scherzt die Kabarettistin. Aber Spaß beiseite: „Tiere sind sehr viel für mich: Gefährten, Lehrmeister, Ruhepole, Inspirationsquellen - ausnahmslos DIE Bereicherung auf diesem Planeten”, sagt sie.

„Schön, dass Popcorn und Charly eine Patentante gefunden haben, die sich für Tier- und Artenschutz einsetzt. Die beiden sind Kinder des bereits legendären Storchenpaars Mona und Louis. Mona ist 2014 mit gebrochenem Flügel aus dem Nationalpark Neusiedlersee gekommen, sie kann nicht mehr fliegen. Louis ist ihr dennoch treu geblieben und zeugt seither jedes Jahr Nachkommen mit ihr“, sagt Dr. Hans Frey, der wissenschaftliche Leiter der EGS.

Sobald sie flugfähig sind, werden „Popcorn“ und „Charly“ von Storchenvater Louis auf die nahen Felder begleitet, beim Fliegen „gecoacht“ und bei der Futtersuche unterstützt. Louis bleibt auch im Winter in der EGS und leistet seiner Mona Gesellschaft, um hoffentlich im Frühjahr wieder für Nachwuchs zu sorgen. Da Mona nicht fliegen kann, haben die beiden Störche einen Horst in einem Meter Höhe mit einem Treppchen für die Storchenmama.

Der Weißstorch ist als eine unserer populärsten Vogelarten Hauptdarsteller zahlreicher Kinderlieder, Sagen und Bräuche. Doch schon mit dem eingangs zitierten Kinderlied lernen unsere Kleinen, wo sich der Storch mit Vorliebe aufhält – nämlich in Wiesen und Sümpfen.

Nur nahrungsreiches Grünland und Feuchtgebiete der Niederungen gewährleisten in Mitteleuropa ein ausreichendes Nahrungsangebot, damit der Weißstorch auch seine Jungen aufziehen kann. Dabei bevorzugt er nährstoffreiche, nach Möglichkeit feuchte Wiesen, Überschwemmungsgebiete großer Tieflandflüsse, Altarme und flache Uferbereiche.

In Österreich ist der Storch im Wesentlichen in den Niederungen um den Alpenbogen herum beheimatet, mit den größten Beständen in Niederös- terreich, dem Burgenland und der Steiermark. In den letzten Jahren dringt er aber vermehrt auch in höher gelegene Gebiete vor – z. B. ent- lang größerer Flusstäler des Alpenraums.

Bei der Birdlife Weißstorchzählung 2021 wurden 420 Brutpaare in Österreich gemeldet. Schwindende Lebensräume, Gefahren auf den Flugrouten, Stromleitungen und Chemie in der Landwirtschaft gefährden die Bestände der Weißstörche.

In der von VIER PFOTEN geführten Eulen- und Greifvogelstation Haringsee konnte im Jahr 2023 2.197 Tieren geholfen werden. Alle jungen Eulen und Greifvögel wurden, wenn möglich, durch Ammeneltern der gleichen Art großgezogen und zu 90% wieder freigelassen. Die EGS ist die einzige Pflegestation, in der Jungvogelfindlinge durch Ammen derselben Vogelart, also in einem natürlichen Familienverband, großgezogen werden können. Dadurch werden die schädlichen Folgen einer Handaufzucht vermieden. Auch Sumpfschildkröten, Igel, Eichhörnchen, Feldhasen und andere Kleinsäuger wurden fachmännisch versorgt und, wenn möglich, wieder in die Natur entlassen.