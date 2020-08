tierschutz

Ein Wilderer tötete Anfang Juli in Uganda den Berggorilla Rafiki und weitere geschützte Wildtiere.

Ursprünglich sollte der Wilderer mit lebenslanger Haft bestraft werden. Er tötete in einem Naturschutz-Gebiet in Uganda streng geschützte Tiere, wie den Berggorilla Rafiki. Das Tier war 25 Jahre alt und Oberhaupt einer aus 17 Mitgliedern bestehenden Berggorilla-Familie. Der Wilderer behauptete in seinem Gerichtsprozess, er wäre von dem Gorilla angegriffen worden, habe sich verteidigt und aus Notwehr erschossen.

Weiters tötete der Wilderer eine Antilope und ein Busch-Schwein und behielt sich deren Fleisch. Er betrat das Schutzgebiet in dem er Tiere jagte und tötete illegal. Außerdem hatte er vor weitere Tiere zu erlegen. Der Wilderer wurde letztendlich von den ungandischen Behörden gesucht, samt seinen Waffen gestellt und verhaftet.

