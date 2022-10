Trotz Sehbeeinträchtigung genießt die Jungfüchsin das Leben in vollen Zügen.

Im Frühling 2022 kamen einige Jungfüchse ins Tierschutzhaus Vösendorf. Unter anderem eine besonders süße Fähe, so nennt man einen weiblichen Fuchs. Neben den anderen gesunden Füchsen, wurde relativ schnell bemerkt, dass die junge Fellnase neurologische Auffälligkeiten aufweist. Bei einigen Untersuchungen wurde festgestellt, dass es sich bei ihr, um ein fast blindes Jungtier handelt. Warum die junge Fähe, die bislang noch keinen Namen trägt, unter einer derart starken Sehbeeinträchtigung leidet, ist leider ungewiss. Das hindert die Füchsin aber nicht daran, das Leben in vollen Zügen zu genießen. Sie ist top fit, sehr neugierig und spielt und tollt wie ein gesunder Fuchs umher. Bei Tierschutz Austria fand die süße Fähe nun ein geschütztes zu Hause in dem sie Leben darf.



„Zurzeit ist sie in einem Teilgehege unseres großen Wildgeheges, in dem auch andere beeinträchtige Füchse, die man nicht mehr auswildern kann, leben. So können sich die Artgenossen langsam aneinander gewöhnen und die junge Fähe später in die Gruppe integriert werden,“ erklärt Tierschutzhausleiter Stephan Scheidl.

Namenssuche für die kleine Fuchsdame

Um für die liebe Fähe einen Namen zu finden, lässt Tierschutz Austria in den kommenden Tagen alle TierfreundInnen über Social Media bei der Namensgebung mitentscheiden. Falls Sie auch dabei helfen möchten, einen tollen Namen für die junge Fähe zu finden, dann folgen sie Tierschutz Austria auf Facebook und Instagram.

Zum Fuchs

Füchse gehörten zur Familie der Hunde. In Österreich ist für gewöhnlich der Rotfuchs gemeint, wenn vom „Fuchs“ die Rede ist. Dieser ist auch der einzige Vertreter der Echten Füchse, der in Mitteleuropa angetroffen werden kann. Sie leben alleine, es kann allerdings vorkommen, dass sie sich den Bau mit einem Dachs oder Iltis teilen. Die Paarungszeit der Rotfüchse findet im Jänner und Februar statt. Jungtiere sind bereits nach vier Monaten selbstständig und können zwischen sechs und maximal 14 Jahren alt werden. Rotfüchse findet man auf der gesamten Nordhalbkugel, vom Polarkreis bis Nordafrika, im Wald genauso wie auf Äckern oder in der Nähe von Ortschaften.

Füchse sind Allesesser, allerdings besteht 90 Prozent der Beute aus Mäusen. Auch Aas, Eier, Vögel, Insekten, Amphibien, Früchte oder Beeren stehen auf dem Speiseplan der Rotfüchse. Sie sind vor allem durch den Menschen bedroht. Als natürliche Feinde des Fuchses gelten große Beutegreifer wie Wolf und Luchs, aber auch der Uhu und der Steinadler. Viel öfter fallen Füchse allerdings dem Straßenverkehr zum Opfer oder werden vom Menschen gejagt.

