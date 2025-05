Blutige Geschäfte: Pferdequal für Schweinefleisch

Neue Recherche deckt systematische Missstände in Island auf

Es klingt wie aus einer anderen Zeit – doch es ist grausame Realität in Island: Tausende trächtige Stuten leiden für die industrielle Schweinezucht in Europa. Eine aktuelle Recherche der Animal Welfare Foundation (AWF) und des Tierschutzbundes Zürich (TSB) zeigt erneut schockierende Bilder von sogenannten Blutfarmen, wo Pferden in großem Stil Blut abgezapft wird, um daraus das Fruchtbarkeitshormon PMSG zu gewinnen. Dieses Hormon wird auch in Deutschland noch immer in der Schweinezucht eingesetzt.

Die schockierende Bilanz:

Über 4200 Islandstuten werden jährlich auf etwa 90 Blutfarmen gehalten. Im Jahr 2024 wurden ihnen 25.500-mal jeweils fünf Liter Blut abgenommen – eine Menge, die weit über internationalen Tierschutzstandards liegt.

Die neuen Aufnahmen vom September 2024 dokumentieren massive Gewalt: Die halbwilden Stuten werden während der Blutentnahme geschlagen, mit Brettern gestoßen, unter Schmerzen fixiert und mit dicken Kanülen misshandelt. Viele Tiere reagieren mit Panik oder verfallen in einen Zustand der „erlernten Hilflosigkeit“. Auch die Fohlen sind Opfer: Sie werden oft von den Müttern getrennt und später geschlachtet, weil es keine Nachfrage für sie gibt.

Warum das Ganze?

PMSG (Pregnant Mare Serum Gonadotropin) wird verwendet, um die Fortpflanzung bei Schweinen zu steuern und Geburten zu synchronisieren – Methoden, die auch durch tiergerechtere Haltungs- und Managementsysteme ersetzt werden könnten.

Deutschland ist der größte Importeur des isländischen PMSG. Zwei Pharmakonzerne, MSD/Intervet und CEVA Tiergesundheit, vertreiben das Hormon trotz jahrelanger Berichte über Missstände. Ihr isländischer Lieferant, das Unternehmen Isteka, behauptet weiterhin, es handle sich um Einzelfälle – obwohl bei allen sechs kürzlich überprüften Farmen erneut Tierquälerei festgestellt wurde.

Besonders erschütternd: Die Blutentnahmen werden von Isteka-Tierärzten durchgeführt, die Misshandlungen entweder zulassen oder sich sogar daran beteiligen. Trotz öffentlicher Empörung und jahrelanger Kritik haben sich die Zustände kaum verbessert.

Die Genehmigung für die Blutentnahmen läuft im Herbst 2025 aus. Da die Blutentnahmen jetzt unter die strengeren Regeln der Tierversuchsverordnung fallen und Isteka die Anforderungen nicht erfüllt, besteht die Chance, dass dieses Geschäft endlich beendet wird.

AWF, TSB und zahlreiche Tierärzte fordern: Deutschland muss die Gewinnung, den Import und die Anwendung von PMSG verbieten. Schon 2022 wurde das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft aufgefordert, zu handeln. Die Bundestierärztekammer unterstützt diese Forderung und rät von der Nutzung des Hormons ab.

Die industrielle Tierproduktion verursacht nicht nur Leid für Nutztiere, sondern auch für Pferde, die als „Blutlieferanten“ missbraucht werden. Deutschland hat als Hauptimporteur von PMSG die Verantwortung – und die Möglichkeit – diesem Leid endlich ein Ende zu setzen.