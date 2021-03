China reduziert Kosmetika-Tierversuche

Neue Testvorschriften für Kosmetika in China retten unzähligen Tieren das Leben.

Die chinesische Regierung hat eigenen Angaben zufolge eine neue Vorgehensweise im Umgang mit tierversuchsfreien Kosmetika geschaffen, berichtet Peta. So soll es Unternehmen ab dem 1. Mai gestattet sein, die am häufigsten importierten „allgemeinen Kosmetika“ (ehemals klassifiziert als „non-special use cosmetics“) zu vermarkten, ohne dafür wie bisher Tierversuche durchführen lassen zu müssen, so die Tierwohl-Organisation weiter. Unter „allgemeine Kosmetika“ fallen Produkte wie Shampoo, Duschgel, Lippenstift, Lotion und Make-up.

Allgemeine Kosmetik ohne Tierversuche

Das ist ein großartiger Fortschritt. Aber er bedeutet leider nicht, dass in Zukunft gar keine Tierversuche mehr stattfinden werden. Die betroffenen Firmen müssen mehrere Schritte unternehmen und für ihre importierten „allgemeinen Kosmetika“ Ausnahmegenehmigungen bezüglich der Tierversuchsvorschrift beantragen. Hält ein Unternehmen diese Schritte nicht ein oder erhält es die Ausnahmegenehmigung nicht, muss es auch weiterhin dafür bezahlen, dass für seine Produkte Tierversuche durchgeführt werden.

Und auch Unternehmen, die sogenannte „special cosmetics“ (ehemals „special use cosmetics“) herstellen, müssen weiterhin für Versuche an Tieren bezahlen. Als „special cosmetics“ gelten Produkte, die eine gewisse Funktion für sich beanspruchen, z.B. „Haarfarben, Dauerwellenprodukte, Produkte, um Sommersprossen zu entfernen, Whitening-Produkte, Sonnencreme, Antihaarausfallprodukte und Kosmetika, die eine neue Wirksamkeit für sich beanspruchen“. Insgesamt ist die Fertigstellung der Tierversuchsvorgaben unter der Cosmetic Supervision and Regulation also ein wichtiger Meilenstein – doch in Versuchen missbrauchte Tiere brauchen noch immer dringend Ihre Hilfe.

Rückblick auf eine Peta-Meldung von Herbst 2020



Im Jahr 2012 konnte PETA aufzeigen, dass einige zuvor tierversuchsfreie Unternehmen begonnen hatten, ihre Produkte in China zu vermarkten und hierzu die von den chinesischen Behörden geforderten Tierversuche billigend durchführen zu lassen. Für solche Versuche werden jedes Jahr Hunderttausende Tiere in grausamen, tödlichen Vergiftungstests gequält, bei denen ihnen Substanzen zwangsverabreicht, Chemikalien auf die Haut aufgetragen oder chemische Stoffe in ihre Augen geträufelt werden.



Neue Regelungen in Sicht

Nun geht die chinesische Regierung jedoch neue Schritte und lockert ihre Vorgaben für Kosmetiktests an Tieren. Im Detail sieht es ganz so aus, als würde China schon bald keine Tierversuche mehr für importierte Kosmetika der Kategorie „Non-Special Use“ (z. B. Shampoo, Duschgel, Körperlotion, Make-up) verlangen, damit diese Produkte in China vermarktet werden dürfen.

Für viele andere Produkte hat China die Tierversuchsvorgabe bereits aufgegeben. So können Marken wie Dove und Herbal Essences beispielsweise von PETA nun als „tierversuchsfrei“ gelistet werden. Der neue chinesische Vorstoß wäre ein weiterer wichtiger Schritt gegen Tierquälerei.

Unsere Tiere – Das große oe24.TV-Tierschutzmagazin von Sonntag, 14. März 2021, hier in voller Länge sehen.

Nächste Ausgabe Unsere Tiere: 21. März 2021, 18:30 Uhr.