Der Hundefleischhandel in Südkorea

Südkorea ist das einzige Land auf der Welt, in dem es noch kommerzielle Hundefleischfarmen gibt. An diesen schrecklichen Orten leben Hunde unter elenden Bedingungen, in kargen Metallkäfigen, die kaum Schutz vor den Elementen bieten, bis sie eines Tages geschlachtet werden.

Obwohl die meisten Menschen nicht regelmäßig Hundefleisch essen, tun es viele zu besonderen Feiertagen. Während Bok Nal, den heißesten Tagen des Sommers, essen viele eine traditionelle Suppe, die aus Hundefleisch zubereitet wird. Sie gilt als regenerierend und heilend und soll helfen, die Sommerhitze zu überstehen.

HSI/Europe: Globales Engagement für den Tierschutz

HSI/Europe (Humane Society International) ist eine führende Tierschutzorganisation, die global arbeitet, in über 50 Ländern aktiv ist und für den Schutz aller Tiere einsteht. Durch wissenschaftliche Studien, Aufklärungsarbeit, Bildungsprogramme und Vor-Ort-Einsätze stellen die Organisation die Beziehung zwischen Mensch und Tier in den Mittelpunkt. HSI rettet und schützt Hunde und Katzen, verbessert die Bedingungen für Tiere, die in der Massentierhaltung leiden müssen, schützt Wildtiere, unterstützt tierleidfreie Forschung, greift ein im Fall von Naturkatastrophen und kämpft gegen jede Form von Tierquälerei.

HSI bekämpft den Hund- und Katzenfleischhandel in Asien

Für viele Menschen gelten Hunde als treue Freunde, doch in einigen Teilen Asiens müssen sie schrecklich leiden. Allein in Asien werden jährlich 30 Millionen Hunde und 10 Millionen Katzen für den menschlichen Verzehr getötet. HSI setzt sich in den wichtigsten Ländern Asiens dafür ein, dass diese grausame Praxis ein Ende findet.

Rettung und Aufklärung im Kampf gegen Hundefleischhandel in Asien

In enger Zusammenarbeit mit lokalen Organisationen in Südkorea, China, Thailand, Vietnam, den Philippinen, Indonesien und Indien, wird ein Bewusstsein für den grausamen Hundefleischhandel geschafft, der in diesen Ländern stattfindet. Das Hauptziel ist es den Handel mit Hundefleisch in Südkorea und auf der ganzen Welt zu beenden und alle Tiere zu schützen, die Grausamkeit erfahren müssen. Mit einer Spende retten Sie nicht nur die Tiere in dieser schrecklichen Industrie, sondern auch Straßenhunde auf der ganzen Welt und Tiere, die in Labors, in der Massentierhaltung und in der Wildnis leiden müssen.

Mehr als 2700 Hunde konnten seit 2015 bereits gerettet werden, 18 Farmen und 2 Hundfleischmärkte wurden in dieser Zeit geschlossen.

