Die lustigsten Tierfotos der Welt

Die Comedy Wildlife Photography Awards 2021 geht in seine Endphase.

Die Einreichfrist zum Comedy Wildlife Photosgraphy Award 2021 ist zu Ende. Die Finalisten des seit 2015 bestehenden Bewerbes, um die besten "komischen" Bilder von Tieren in freier Wildbahn sind gekürt. Die Bilder der Anwärter um den Sieg in diesem Wettbewerb kann auf der Award-Website Comedy Wildlife Photography Award gesehen werden.

Dort gibt es eine kichernde Robbe, einen, eine Giraffe reitenden Affen, eine lachende Schlange, tanzende Affen, im Wasser spielende Jungbären und mehr zu sehen. Bis am 12. Oktober können alle an Wildtier-Fotografie Interessierte an der Abstimmung über das bzw die besten Bilder im Finale teilnehmen. Am 22. Oktober werden die Gewinner dieses Wettbewerbes beziehungsweise die besten Bilder des Comedy Wildlife Photography Award 2021 bekanntgegeben.

Unsere Tiere – Das große oe24.TV-Tierschutzmagazin von Sonntag, 12. September 2021, hier in voller Länge sehen.

Nächste Ausgabe Unsere Tiere: 19. September 2021, 18:30 Uhr.