Die Schande Käfighaltung

Überwältigende Mehrheit der EU-Abgeordneten für "End of the Cage Age"-Anliegen.

Im EU-Parlament fand am 15. April eine Anhörung zum Thema Abschaffung der Käfighaltung statt. Die Europäische Bürgerinitiative „End the Cage Age“, die von Vier Pfoten, dem Verein gegen Tierfabriken (VGT), etc. unterstützt und von 1,4 Millionen Bürgerinnen und Bürgern unterschrieben worden war, wurde den Abgeordneten präsentiert und fand eine überwältigende Mehrheit. Lediglich die Rechts-Außen-Fraktion ID (zu er auch die FPÖ gehört) unterstützt das Verbot der Käfighaltung nicht.

Mehr als 300 Millionen Schweine, Hühner, Kaninchen, Enten und Wachteln fristen in Europa zusammengepfercht in winzigen Käfigen ein qualvolles Dasein. Allein rund 50 Prozent der Legehennen müssen in Käfigen leben.

Tierschutz und Tiergesundheit stehen ganz oben auf der EU-Agenda

Für Veronika Weissenböck, Kampagnenleiterin bei Vier Pfoten, ist dies ein überwältigendes Bekenntnis für den Tierschutz. „"Die EU-Kommission muss jetzt innerhalb von drei Monaten reagieren. Sie soll einen starken, konkreten Gesetzesvorschlag unterbreiten. Diese wichtige Initiative darf nicht einfach ignoriert werden. Jetzt ist endlich der notwendige breite Konsens da, diese Tierquälerei ein für alle Mal abzuschaffen."

EU-Gesundheitskommissarin Stella Kyriakides ließ in ihrer Stellungnahme bei der Anhörung auf jeden Fall hoffen: „Tierschutz und Tiergesundheit stehen ganz oben auf unserer Agenda. Wir müssen hier mehr tun!” Selbst Vertreter der Landwirtschaft zeigten sich offen – unter der Voraussetzung, dass eine Umstellung auch finanziell machbar ist und wettbewerbsverzerrende Importe in die EU aus Käfighaltung entsprechend erschwert werden. EU-Landwirtschaftskommissar Janusz Wojciechowski betonte, dass Landwirtinnen und Landwirte selbst Opfer der Intensivtierhaltung sind und die derzeitigen Praktiken in der Agrarwirtschaft geändert werden müssen. Er sagte, dass Agrarsubventionen genutzt werden können, um die Käfighaltung „auslaufen zu lassen und alternative Methoden einzuführen“.

Käfighaltung ist eine Schande

Weissenböck sieht die Möglichkeit für einen Meilenstein: „Die Käfighaltung von mehr als 300 Millionen Tieren ist die Schande der EU. Jetzt haben wir die Gelegenheit endlich zu realisieren, was 1,4 Millionen Menschen in der EU fordern und diese unnötige Tierquälerei zu verbieten.“

Ines Haider, Tierschutz-Referentin des VGT, dazu: "„End The Cage Age ist erst die sechste jemals erfolgreich durchgeführte ECI in der EU. Außerdem ist es die erste EU-Bürger:inneninitiative zu sogenannten Nutztieren, die über eine Million Unterschriften erreicht hat. Die EU-Abgeordneten dürfen ihre Augen nicht davor verschließen. Wir hoffen, dass sie sich für ein käfigfreies Europa aussprechen!“"

Unsere Tiere – Das große oe24.TV-Tierschutzmagazin von Sonntag, 25. April 2021, hier in voller Länge sehen.

Nächste Ausgabe Unsere Tiere: 2. Mai 2021, 18:30 Uhr.