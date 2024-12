Eine Elefantenfamilie findet zusammen

Es ist ein emotionaler Moment, der alle zu Tränen rührt: Nach 15 Jahren der Trennung ist die Elefantenkuh Madhubala wieder mit ihren Schwestern Malika und Sonia vereint.

Die Tierschutzorganisation VIER PFOTEN hat die Umsiedlung aus dem Zoo von Karatschi in ein neues, artgerechtes Gehege im Karatschi Safari Park ermöglicht.“

Vorsichtig betritt Madhubala ihr neues Zuhause. Doch sie bringt etwas mit: einen alten Reifen, ihr einziges Spielzeug aus den Jahren der Einsamkeit im Zoo. Behutsam legt sie ihn vor ihren Schwestern ab – wie ein Geschenk. Die Antwort: eine sanfte Berührung der Rüssel und eine Einladung, gemeinsam Wasser aus dem kleinen Teich zu trinken. Ein bewegender Neuanfang für die Elefantenfamilie.

Leiter der Mission Dr. Amir Khalil - VIER PFOTEN

„Es war unglaublich, diese Begrüßung zu sehen. Elefanten sind hochsoziale Tiere, und Madhubala wird nun die Zeit haben, sich an ihre Schwestern zu gewöhnen und wieder Teil einer Herde zu sein. Wir werden sie auf diesem Weg begleiten.“

Der Transport der Elefantenkuh war eine logistische Meisterleistung: Unter der Leitung von erfahrenen VIER PFOTEN-Experten wurde sie zunächst mit einem Beruhigungsmittel versorgt. Mit einem Kran wurde sie behutsam in die Transportbox gehoben, bevor der Konvoi unter Polizeischutz durch die Straßen von Karatschi rollte.

Madhubalas Geschichte begann tragisch. Zusammen mit ihren drei Schwestern wurde sie 2009 aus der Wildnis gefangen und nach Pakistan gebracht. Seitdem lebte sie in Isolation im Zoo, während ihre Schwestern im Karatschi Safari Park untergebracht waren. Der Tod ihrer Schwester Noor Jehan im vergangenen Jahr verschärfte ihre Einsamkeit. Jetzt, mit ihrer Umsiedlung, endet eine Ära der Gefangenschaft von Elefanten in pakistanischen Zoos.

Vorstandsvorsitzender Josef Pfabigan - VIER PFOTEN

„Dieser Erfolg ist ein Meilenstein für den Tierschutz in Pakistan und sendet ein wichtiges Signal: Tiere gehören nicht in Käfige. Wir hoffen, dass andere Länder diesem Beispiel folgen werden.“

Die Zukunft von Madhubala sieht jetzt ganz anders aus: Ein artgerechtes Gehege, soziale Kontakte und ein Leben, das ihrem Wesen als Elefant gerecht wird. Ein berührendes Weihnachtswunder für die Elefanten und ein großer Schritt für den Tierschutz.