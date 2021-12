Elefant Kaavan lebt sich ein

Elefant Kaavan genießt ein Jahr nach Rettung die Nähe zu Artgenossen in Kambodscha.

Die Geschichte von Elefant Kaavan berührte 2020 die ganze Welt: Die globale Tierschutzorganisation Vier Pfoten rettete ihn gemeinsam mit dem Islamabad Wildlife Management Board (IWMB), den nationalen Behörden und Pop-Ikone Cher aus einem heruntergekommenen Zoo in Islamabad. Vor seiner Rettung lebte der 36-jährige Kaavan acht Jahre lang allein und war als ‚einsamster Elefant der Welt‘ bekannt. Am 30. November jährt sich zum ersten Mal Kaavans Start in ein neues Leben. Vier Pfoten brachte das Schwergewicht damals via Flugzeug nach Siem Reap in Kambodscha und anschließend in das Cambodia Wildlife Sanctuary (CWS), wo er seither ein für Elefanten würdiges Leben lebt.

© Vier Pfoten ×

Kaavans Vermächtnis: Pakistan verbietet Import von Elefanten

„35 Jahre in Gefangenschaft hatten bei Kaavan ein massives Trauma ausgelöst, aber er entwickelt sich toll. Er erkundet sein großes Dschungel-Gehege und badet regelmäßig in seinem Pool. Im Zoo in Pakistan war er vor allem durch seine Verhaltensstörung aufgefallen: Er bewegte ständig seinen Kopf hin und her und lief immer wieder in seinem trostlosen Gehege auf und ab. Mittlerweile hat er seine Instinkte wiederentdeckt und genießt die Nähe zu anderen Elefanten, wenn auch vorerst nur im Nachbargehege. Dieses Leben hat er verdient. Ich freue mich darauf, ihn so bald wie möglich zu besuchen“, sagt Dr. Amir Khalil, Vier Pfoten Tierarzt , der für Kaavans Rettungsmission verantwortlich war und eine besondere Beziehung zu dem Elefanten entwickelt hat.

Kaavan lebt sich ein

Kaavan ist noch nicht mit anderen Elefanten vergesellschaftet worden. Das CWS-Team gibt ihm Zeit und wird weiterhin beobachten, ob er Interesse an einer möglichen Partnerin zeigt. In der Zwischenzeit können die Elefanten einander nicht nur durch die benachbarten Gehege riechen und sehen, sondern auch ihre Rüssel berühren – eine freundliche Geste unter Elefanten.

© Vier Pfoten ×

Das Vermächtnis des ehemals einsamsten Elefanten der Welt zeigte sich bald nach seiner Rettung im November 2020: Im September 2021 verbot das Höchstgericht in Islamabad den Import von Elefanten. Vier Pfoten hatte ein solches Verbot empfohlen, da Elefanten in Pakistan nicht artgemäßig untergebracht werden können.

