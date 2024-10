Europas Urwälder in Gefahr

Verpackungsmüll bedroht alte Wälder

Europas letzte Urwälder sind in Gefahr! Der Boom im Online-Handel setzt den alten Wäldern des Nordens schwer zu. Laut einer neuen Recherche fallen über 100 Jahre alte Bäume den Verpackungen von Online-Riesen wie Amazon und HelloFresh zum Opfer – für Kartons, die oft nur wenige Tage im Einsatz sind und dann im Müll landen.

Mit schweren Maschinen wird immer tiefer in die unberührten Urwälder vorgedrungen, um die steigende Nachfrage nach Kartonverpackungen zu bedienen. Laut Umweltschützern nimmt die Zerstörung der Wälder erschreckend schnell zu.

Bedrohung der Biodiversität: Monokulturen in Schweden gefährden natürliche Wälder und ihre Bewohner

Die Recherchen von Greenpeace haben gezeigt, dass durch den Trend in Schweden, natürliche Wälder in Monokultur-Plantagen umzuwandeln, diese einzigartigen Lebensräume massiv bedroht sind. Was bleibt, sind Baumstümpfe, die sich über weite Flächen erstrecken – Tiere wie Luchse, Eulen und Rentiere verlieren dadurch ihren Lebensraum.

Die verborgenen Kosten der Abholzung: Wie GPS-Tracker die Lieferketten von Urwaldbäumen aufdecken

Durch GPS-Tracker an Urwaldbäumen konnten die Recherchen die Lieferketten der gefällten Bäume zurückverfolgen. Sie landen in Papierfabriken und werden zu Verpackungen – auch für Konzerne wie Amazon, HelloFresh und Zalando. Ganze Ökosysteme werden so zerstört, nur damit kurzfristige Verpackungslösungen entstehen.

Doch das hat nicht nur Folgen für Tiere. Diese Urwälder sind wichtige Kohlenstoffspeicher und spielen eine zentrale Rolle im Kampf gegen die Klimakrise. Werden sie abgeholzt, verliert auch der Mensch einen wertvollen Verbündeten im Umweltschutz.

Klimakrise, Verlust von Biodiversität, Zerstörung von Lebensräumen

Die Forderung von Umweltschutzorganisationen ist klar: Online-Riesen wie Amazon, HelloFresh und Zalando müssen schnellstmöglich auf nachhaltigere Alternativen umsteigen. Auch die Umsetzung des EU-Waldschutz-Gesetzes und strengere Maßnahmen vor Ort seien dringend nötig, um die letzten verbliebenen Urwälder vor der Abholzung zu bewahren."

Die Petition für den Schutz der Urwälder läuft bereits – Tausende Menschen haben sich schon angeschlossen. Helfen auch Sie, die letzten natürlichen Wälder vor der Abholzung zu bewahren