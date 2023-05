Die Gut-Aiderbichl Botschafterin Sonja Klima lädt am 27. Mai zum Tag der offenen Tür ins Affenrefugium nach Gänserndorf, um den Besuchern die Ex-Labor Schimpasen und weitere Tiere vorzustellen.

Auf Gut Aiderbichl wird Tierschutz erlebbar gemacht. Am Samstag, den 27.Mai öffnet das Gut in Gänserndorf von 10 bis 17 Uhr seine Türen für Besucher. Dort leben viele gerettete Tiere wie Füchse, Tauben, Papageien, Ponys und Esel. Unter ihnen sind auch 29 ehemalige Labor-Schimpansen. Im Dienst der Forschung wurden diese Tiere als Babys in ihrer Heimat gefangen und nach Österreich gebracht. In beengten Laborkäfigen wurden Sie für Tierversuche missbraucht und für 20 Jahre in Isolation gehalten. Sonja Klima von Gut Aiderbichl, die an diesem Tag vor Ort sein wird, war damals bereits maßgeblich an dem Verbot von solchen Tierversuchen in Österreich beteiligt. Sie kennt die Geschichte und Hintergründe des Affen Refugiums von Anfang an.

„Diese wunderbaren Geschöpfe haben so viel für die Menschheit getan. Wir alle stehen in ihrer Schuld,“ so Sonja Klima.

Ein lebenswertes Zuhause

Das große Ziel von Gut Aiderbichl war es, den Schimpansen einen Teil Ihrer natürlichen Freiheit zurückzugeben. Der Umgang mit Jahreszeiten, ja sogar das Sonnenlicht war ihnen völlig fremd. Seit 2011 haben sie auch ein großes Außengehege zur Verfügung. Renate Foidl, Leiterin des Affen Refugiums in Gänserndorf begleitet die Schimpansen bereits seit Beginn an:

„Unsere Schimpansen haben viele Herausforderungen gemeistert: Einen neuen Alltag kennengelernt, mit vier Jahreszeiten leben gelernt, ein soziales Miteinander aufgebaut und sind jetzt auf Gut Aiderbichl angekommen. Aber wir als Menschen müssen den Schimpansen ein respektvolles Gegenüber sein – nur dann kommt es zu einer Mensch-Tier Beziehung auf Augenhöhe.“

Das Programm

Am 27.Mai können die Besucher von 10 – 17 Uhr die geretteten Schimpansen sowie weitere gerettete Tiere z.B. Füchse, Papageien und Ponys kennenlernen und mehr über die Hintergründe es Affen Refugiums und die Arbeit von Gut Aiderbichl erfahren. Der Eintritt ist kostenlos. Für das leibliche Wohl ist ebenfalls gesorgt.

11.00 Uhr Ansprache durch Sonja Klima

12.00Uhr Führung über das Gelände

13.00Uhr Führung über das Gelände

14.00 Uhr Ansprache durch Sonja Klima

15.00Uhr Führung über das Gelände

16.00Uhr Führung über das Gelände

(Das Mitbringen von Hunden ist nicht gestattet, da es die Schimpansen zu sehr aufregt. Wir bitten um Ihr Verständnis)

Unsere Tiere – Das große oe24.TV-Tierschutzmagazin von Sonntag, 14. Mai 2023, hier in voller Länge sehen.



Nächste Ausgabe Unsere Tiere: 21. Mai 2023, 18:30 Uhr.