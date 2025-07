Extreme Hitze – So schützen wir unsere Haustiere

Die Hitze hat Österreich fest im Griff: Bis zu 38 Grad werden im Osten des Landes erwartet – eine enorme Belastung, nicht nur für uns Menschen. Auch unsere Haustiere leiden unter den hochsommerlichen Temperaturen.

Die Tierschutzorganisation VIER PFOTEN warnt: Ohne entsprechende Vorsichtsmaßnahmen kann die Hitze für Tiere schnell lebensbedrohlich werden.

Besonders Hunde sind gefährdet. Sie können – anders als Menschen – nicht über die Haut schwitzen, sondern regulieren ihre Körpertemperatur hauptsächlich durch Hecheln. Kommt es dabei zu einer Überhitzung, drohen Kreislaufprobleme bis hin zum Hitzschlag. Was viele Tierhalter:innen nicht wissen: Auch Hunde können auf unbehaarten Körperstellen wie Nase oder Ohren einen Sonnenbrand bekommen. Deshalb sollten längere Aufenthalte in der prallen Sonne unbedingt vermieden werden.

Gassirunden und sportliche Aktivitäten gehören nun in die kühleren Morgen- oder Abendstunden verlegt. Tagsüber heizen sich Asphalt und Pflasterflächen stark auf – das kann nicht nur unangenehm, sondern sogar schmerzhaft für die Pfoten sein. Schattenwege oder Routen durch Wälder und Wiesen sind in der Hitze die bessere Wahl. Immer dabei sein sollte frisches Trinkwasser – denn auch Hunde brauchen bei hohen Temperaturen deutlich mehr Flüssigkeit. Zeigt das Tier unterwegs Anzeichen von Erschöpfung wie starkes Hecheln oder eine weit herausgestreckte Zunge, sollte man sofort eine Pause im Schatten einlegen oder, wenn möglich, den Rückweg antreten.

Unsere Tiere – Das große oe24.TV-Tierschutzmagazin von Sonntag, 06.07.2025, hier in voller Länge sehen. Nächste Ausgabe Unsere Tiere: 13.07.2025, 18:30 Uhr

Besondere Vorsicht gilt bei Autofahrten. Fahrten mit Tieren sollten nur in den frühen Morgenstunden oder am Abend geplant werden – insbesondere dann, wenn keine Klimaanlage vorhanden ist. Ein heißer Stau kann sonst schnell zur tödlichen Falle für den Hund werden. Ganz wichtig: Niemals Tiere im geparkten Auto zurücklassen – auch nicht für wenige Minuten. Selbst in einem Schattenparkplatz heizt sich der Innenraum rasend schnell auf.

Katzen gelten als hitzeresistenter, doch auch sie brauchen jetzt besondere Aufmerksamkeit. Sie suchen sich meist selbst kühle Plätze – trotzdem sollte stets frisches Wasser zur Verfügung stehen. Futterreste sollten rasch entfernt werden, da sie bei Hitze schnell verderben oder Fliegen anlocken können.

Kleintiere wie Kaninchen oder Meerschweinchen, die in Außenhaltung leben, benötigen nun ausreichend Schatten und Rückzugsmöglichkeiten im Gehege. Sie müssen jederzeit die Möglichkeit haben, der direkten Sonne zu entkommen. Heimvögel wiederum sollten nicht direkter Sonneneinstrahlung ausgesetzt sein – ihre Voliere gehört an einen zugfreien, gut temperierten Ort. Trink- und Badegefäße sollten regelmäßig gereinigt und das Wasser öfter gewechselt werden, um die Bildung von Keimen zu verhindern.

Mit ein paar einfachen Maßnahmen können Haustierhalter:innen viel dazu beitragen, dass ihre Lieblinge gut durch die heißen Tage kommen. Denn bei Temperaturen jenseits der 30-Grad-Marke zählt jede Abkühlung – auch für unsere Tiere.