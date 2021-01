tierschutz

Das Tierquartier Wien stattet Unterstützer_Innen mit schicken T-Shirts zur Zeit aus.

„Babyelefant“ und „Social Distancing“ sind derzeit in aller Munde. Das TierQuarTier Wien hat diese Botschaft aufgegriffen, eine Prise Humor hinzugefügt und originelle T-Shirts entwickelt. Die T-Shirts gibt es in verschiedenen Farben, Motiven und Größen. So findet jeder sein T-Shirt, um die wichtige Botschaft zu verbreiten und gleichzeitig Hunde, Katzen und Kleintiere im TierQuarTier Wien zu unterstützen.

Die T-Shirts sind vor Ort im TierQuarTier Wien zu den Öffnungs- und Vergabezeiten, als Dankeschön ab einer Geldspende von € 50,– oder bei einer Tierpatenschaft erhältlich. Details unter: Tierquartier Wien - Babyelefant, Oida!

Unsere Tiere – Das große oe24.TV-Tierschutzmagazin von Sonntag, 3. Jänner 2021, hier in voller Länge sehen.

Nächste Ausgabe Unsere Tiere: 10. Jänner 2021, 18:30 Uhr.