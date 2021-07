Fiaker-Pferd kollabiert auf der Straße

Die Wiener Innenstadt war neuerlich Schauplatz eines hitzebedingten Kollapses für ein Fiaker-Pferd.

Wie in einem viralen Video auf der Social Media-Plattform Tiktok zu sehen ist, gab es vergangene Woche wieder einen Vorfall in Wien, bei dem ein Fiaker-Pferd verunglückte. Wie darin zu sehen, rutscht das Pferd am Michaelerplatz mehrmals aus und versucht verzweifelt, aus eigener Kraft aufzustehen und zu stehen. Es gibt jedoch auf und bleibt erschöpft liegen.

Es wird kolportiert, dass das Pferd einen Kreuzschlag erlitten habe und daran später auch gestorben sei. Jana Grube, Aktivistin des Verein gegen Tierfabriken (VGT), weiß: "Eine Ursache für einen Kreuzschlag kann Überforderung sein. Die starke Belastung, unter denen die Fiakerpferde in Wien andauernd leiden, ist für jeden Menschen klar ersichtlich. Die sensiblen Tiere werden den ganzen Tag auf Beton und Asphalt durch die Stadt gehetzt, selbst bei Verkehrschaos und brütender Hitze."

Keine Auszeit für Fiaker-Pferde bei Gluthitze

Nicht einmal bei mehr als 35 Grad Hitze, wie eine Messung mit einer Wärmebildkamera zeigte, wird den Pferden in Städten derzeit eine Auszeit gegönnt. Dass eine Großstadt für die sensiblen Tiere lebensgefährlich sein kann, zeigen auch die vielen schrecklichen Unfälle, die Tierschützer*innen während der letzten 20 Jahre dokumentiert haben.

Gruber hat die Videos auf der Social-Media-Plattform tiktok entdeckt: „Ich konnte kaum glauben, was ich sehe. Schon wieder stirbt ein Fiakerpferd in Wien! Wer sich auch nur ein bisschen mit Pferden auskennt, muss doch sehen, wie diese armen Tiere in der Stadt leiden. Kein bisschen Gras oder Wiese, den ganzen Tag eingespannt und dazu verdammt, Tourist:innen durch die Gegend zu ziehen. All das auf Asphalt und Beton, in brütender Hitze. Niemand kann mehr behaupten, dass das für Pferde schön oder gesund sein kann. "Momentan schieben die Politiker:innen die Verantwortung für Verbesserungen hin und her. Wie viele Fiakerpferde müssen noch elend zugrunde gehen, bis die Politik endlich handelt?"“

Unsere Tiere – Das große oe24.TV-Tierschutzmagazin von Sonntag, 11. Juli 2021, hier in voller Länge sehen.

Nächste Ausgabe Unsere Tiere: 18. Juli 2021, 18:30 Uhr.