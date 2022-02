Am 27. Januar 2022 kam auf dem Lipizzaner Gestüt Piber der erste Nachwuchs, der kleine „Neapolitano Graziella“ zur Welt.

Es ist das erste Fohlen der 7- jährigen Stute „Graziella“, der Vater ist Schulhengst „Napolitano Trompeta“, der vom Oberbereiter Herbert Seiberl ausgebildet wurde und heute ein echter Wiener Starhengst ist.

Die Geburt verlief problemlos, schon wenige Tage später entpuppte sich das kleine Fohlen als besonders neugierig und quirlig. Seine übermütigen ersten Gehversuche lassen darauf schließen, dass es bald sicher zu den mutigen Hengsten gehören wird.

Der Gestütsleiter Movia zeigt sich stolz und froh über den ersten Nachwuchs auf dem Lipizzanergestüt Piber in 2022: „Ich bin besonders stolz auf die Mutter, unsere 7- jährige Stute Graziella, die ihr erstes Fohlen so problemlos auf die Welt gebracht hat.“.

Öffnungszeiten des Gestüts werden bekannt gegeben

Lipizzaner werden oft schwarz, braun oder mausgrau geboren, die typische Schimmel- Farbe bekommen sie erst mit vier bis zehn Jahren.

Das Lipizzanergestüt Piber freut sich auf viele neugierige Besucher, die zu Saisonbeginn im April den kleinen „Neapolitano Graziella“ und die weiteren Fohlen, die in den nächsten Wochen zu Welt kommen werden, in Live beobachten wollen. Öffnungszeiten des Gestüts für Besucher werden sobald als möglich, in Abstimmung mit den behördlichen Anordnungen bezüglich Covid- 19, auf der Website bekannt gegeben.



Unsere Tiere – Das große oe24.TV-Tierschutzmagazin von Sonntag, 06. Februar 2022, hier in voller Länge sehen.

Nächste Ausgabe Unsere Tiere: 13. Februar 2022, 18:30 Uhr.