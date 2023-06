Am 6. Juni 2023 ist der Kachowka-Staudamm am Fluss Dnipro bei Cherson im russisch besetzten südlichen Teil der Ukraine eingebrochen. Hunderte Häuser sind bereits überflutet, eine ganze Region steht unter Wasser.

Unzählige Menschen und Tiere sind dadurch in akute Lebensgefahr geraten.

Wasserspeigel steigt stetig an

Nach der Zerstörung des Staudamms und des Wasserkraftwerks nahe der Stadt Cherson ist die Lage vor Ort dramatisch: Hunderte Häuser sind bereits überflutet, auch die Stadt Nowa Kachowka soll bereits unter Wasser stehen; dort sei das Wasser inzwischen um etwa 12 Meter gestiegen – und daher der Notstand ausgerufen worden. Tausende Menschen und Tiere befinden sich in größter Gefahr.

So helfen PETA und befreundete Partnerorganisationen

PETA hilft seit Beginn des Kriegs in der Ukraine gemeinsam mit verschiedenen befreundeten Organisationen den Tieren und ihren Menschen in Not. PETA’s Partner Animal Rescue Kharkiv hat sofort zwei Teams in die Katastrophenregion geschickt, Boote beschafft und weitere benötige Güter zusammengestellt, mit denen mutige Helfer:innen vor Ort im Einsatz sind.

Rettung vieler Tiere und Menschen

Zusammen mit lokalen Fachleuten arbeiten PETA‘s Partner daran, so viele Tiere und Menschen zu retten und zu versorgen, wie es nur möglich ist. PETA unterstützen diesen Einsatz in dem Gebiet mit allen Mitteln, die dabei helfen, verängstigte und verzweifelte Lebewesen aus den Fluten zu ziehen – und so viele Leben zu retten wie möglich.

Um das zu ermöglichen, kauft PETA zwei zusätzliche Boote und sendet ein weiteres Team – so sind insgesamt fünf Boote und drei Teams auf Rettungsmission im Einsatz.

Katastrophe erfordert permanenten Austausch

„Wir stehen im permanenten Austausch mit dem Team vor Ort, versuchen zu organisieren, was benötigt wird – jedes Leben zählt. Diese Katastrophe übersteigt jede dramatische Lage, die wir bisher Seite an Seite mit unseren lokalen Partnern seit Ausbruch des Angriffskrieges durchlebt haben.“

Sylvie Bunz, Fachleitung Special Projects und Leitung des Projektes PETA HELPS UKRAINE

Unsere Tiere – Das große oe24.TV-Tierschutzmagazin von Sonntag, 11. Juni 2023, hier in voller Länge sehen.

Nächste Ausgabe Unsere Tiere: 18. Juni, 18:30 Uhr.