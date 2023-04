Hühner-Skandal: Was geschieht nach der Aufdeckung?

Im Interview: Sebastian Bohrn Mena und Georg Prinz (VGT) über die Folgen des Hühner-Skandals und den Umgang mit Nutztieren in Österreich.

Nach den Aufdeckungen von Tierquälerei in deutschen und spanischen Hühnermast-Betrieben wurden schockierende Aufnahmen auch aus Österreich vom Verein gegen Tierfabriken veröffentlicht.

Zu sehen sind, wie zuvor in deutschen, italienischen und spanischen Hühnermasten, nicht nur die horrenden Zustände in diesen Tierfabriken und das Tierleid durch viel zu schnelles Wachstum, um den Profit zu maximieren, sondern auch, dass beim Einsammeln der Hühner zum Transport in den Schlachthof einige der Tiere misshandelt und einfach eiskalt überfahren werden. Das beweist, wie wenig ein Lebewesen für die Tierindustrie wert ist.

Das enorme Leid der Hühner ist dabei ein Faktor, der nicht nur keine Berücksichtigung findet, sondern durch den brutalen Umgang mit den Tieren sogar noch aktiv verstärkt wird. Tierquälerei konnte in allen Aufdeckungen beobachtet werden.

Mehr zu den Folgen einer solchen Aufdeckung und den Umständen der Nutztierhaltung in Österreich erfahren Sie im Interview.

Unsere Tiere – Das große oe24.TV-Tierschutzmagazin von Sonntag, 02. April 2023, hier in voller Länge sehen.



Nächste Ausgabe Unsere Tiere: 09. April 2023 , 18:30 Uhr.