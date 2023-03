Tier wurde komplette Kopfhaut abgetrennt – EGS Haringsee musste es erlösen.

Die von VIER PFOTEN geführte Eulen- und Greifvogelstation Haringsee hatte gestern mit einem besonders verstörenden Fall zu tun. Ein Igel war Opfer einer Motorsense geworden. Dem Tier wurde die komplette Kopfhaut abgetrennt. Eine Dame aus Groß-Enzersdorf hatte den Igel in ihrem Garten gefunden und in die EGS gebracht. Es war aber so schwer verletzt, dass dem EGS Team um den VIER PFOTEN Tierarzt Dr. Hans Frey nichts anderes übrig blieb, als das Tier zu erlösen.

„Solche Fälle sind natürlich immer wieder traurig. Gerade jetzt zu Beginn der Gartensaison werden wir aber leider wieder häufiger damit zu tun haben. Denn Geräte wie Mähroboter oder Motorsensen sind zwar praktische Gartenhilfen, aber für Wildtiere extrem gefährlich. Wenn sie nicht verenden, sind sie oft dauerhaft verstümmelt“, erklärt Dr. Frey.

Besonders Igel sind sehr oft betroffen: Sie flüchten nicht, sondern rollen sich bei Gefahr ein. Mit Motorsensen schneidet man ja ganz gezielt das hohe Gras unter den Büschen, wo sich besonders oft Tiere wie Igel aufhalten. Dr. Frey: „Gerade jetzt im Frühling sind sie erst aus dem Winterschlaf aufgewacht; sie sind dann vielleicht noch ein bisschen langsam, reagieren nicht schnell genug und werden dann von einem solchen Gerät erwischt.“

Gefährliche Mähgerätschaften

Auch aus Artenschutzsicht haben Motorsensen und Mähroboter einen großen Nachteil: Sie entziehen dem Igel auch die Nahrungsgrundlage. Insekten, Spinnentiere und Schnecken finden auf dauerhaft kurzgeschorenem Rasen keine Lebensgrundlage oder werden vom Mähroboter mitgehäckselt. Streng geschützte Amphibien geraten genauso in die Schneidemesser wie Eidechsen und andere Reptilien. Dadurch wird die Artenvielfalt nachhaltig verringert. Auch für unsere Haustiere können diese Geräte übrigens gefährlich werden. „Wenn beispielsweise der Mähroboter läuft, sollte man Hund, Katze und Co. keinesfalls in den Garten lassen. Aber auch bei der Motorsense kann schnell etwas passieren, vor allem, weil sie laut sind und man nicht hört, wenn sich jemand nähert“, rät Dr. Frey.

Eulen- und Greifvogelstation Haringsee

In der von VIER PFOTEN geführten Eulen- und Greifvogelstation Haringsee konnte im Jahr 2022 2.006 Tieren geholfen werden. Alle jungen Eulen und Greifvögel wurden, wenn möglich, durch Ammeneltern der gleichen Art großgezogen und zu 90% wieder freigelassen. Die EGS ist die einzige Pflegestation, in der Jungvogelfindlinge durch Ammen derselben Vogelart, also in einem natürlichen Familienverband, großgezogen werden können. Dadurch werden die schädlichen Folgen einer Handaufzucht vermieden. Auch Sumpfschildkröten, Igel, Eichhörnchen, Feldhasen und andere Kleinsäuger wurden fachmännisch versorgt und, wenn möglich, wieder in die Natur entlassen.

Unsere Tiere – Das große oe24.TV-Tierschutzmagazin von Sonntag, 19. März 2023, hier in voller Länge sehen.



Nächste Ausgabe Unsere Tiere: 26. März 2023, 18:30 Uhr.