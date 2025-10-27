Jane Goodall zum Tag des Friedens

Sie war eine Stimme des Friedens – leise, klar und unerschütterlich.Dr. Jane Goodall hat die Welt verändert – nicht mit Lautstärke, sondern mit Zuhören. Nicht mit Macht, sondern mit Mitgefühl.

Sie war eine Stimme des Friedens – leise, klar und unerschütterlich. Dr. Jane Goodall hat die Welt verändert – nicht mit Lautstärke, sondern mit Zuhören. Nicht mit Macht, sondern mit Mitgefühl.



Seit mehr als 60 Jahren erinnert sie uns daran, dass alles Leben miteinander verbunden ist: Mensch, Tier und Natur. Als UN-Friedensbotschafterin appellierte sie immer wieder an die Verantwortung jedes Einzelnen – und genau das ist die Idee, die in ihrer Bewegung Roots & Shoots weiterlebt.



Was 1991 in Tansania mit einer Handvoll Schüler:innen begann, ist heute eine weltweite Gemeinschaft. In mehr als 75 Ländern engagieren sich junge Menschen für eine friedlichere, gerechtere und nachhaltige Zukunft.



Sie pflanzen Bäume, schützen Tiere, kämpfen gegen Plastikmüll oder organisieren Begegnungen, die Verständnis und Mitgefühl fördern.



Das Motto zum diesjährigen Weltfriedenstag lautet „Act now for a peaceful world“ – Handle jetzt, für eine friedliche Welt. Und genau das tut Roots & Shoots: Jede Gruppe wählt drei Projekte – eines für Menschen, eines für Tiere, eines für die Umwelt.



So wird die Vision einer besseren Welt Schritt für Schritt Wirklichkeit – nicht in großen Gesten, sondern in alltäglichen Handlungen.

Unsere Tiere – Das große oe24.TV-Tierschutzmagazin von Sonntag, 26.10.2025, hier in voller Länge sehen. Nächste Ausgabe Unsere Tiere: 02.11.2025, 18:30 Uhr

Jane Goodall hat uns gezeigt, dass Hoffnung nicht naiv ist, sondern eine Entscheidung. Und dass jeder von uns etwas bewirken kann – egal wie klein der Anfang scheint. Wer sich Jane Goodalls Vermächtnis anschließen möchte, kann Teil der Bewegung werden: als #BeJane-Mitglied, durch Spenden oder Patenschaften – oder einfach, indem man selbst aktiv wird. Denn Frieden beginnt nicht in Verhandlungen oder Reden, sondern im eigenen Handeln – und vielleicht, ganz still, im Vertrauen darauf, dass eine neue Generation ihre Wurzeln tief schlägt und mutig wächst.