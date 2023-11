Katzen bringen Kinderfreude im Gazastreifen

In einer provisorischen Zeltstadt im südlichen Gazastreifen, in der tausende von vertriebenen Menschen leben, bringen drei Katzen namens Simsim, Brownie und Liza seltene Momente der Freude für Kinder, die jegliche Normalität in ihrem Leben verloren haben.

Die Katzen gehören zur Familie Harb, die ihr Zuhause in einem Wohngebäude im relativ wohlhabenden Viertel al-Zahra im Zentrum des Gazastreifens verließ, um den israelischen Luftangriffen zu entkommen, die das Gebäude und einen Großteil ihrer alten Nachbarschaft zerstörten.

So helfen Katzen traumatisierten Kindern

Jetzt leben sie unter einer Plane, schlafen auf dünnen Matten auf dem Boden und verbringen ihre Tage damit, genug Wasser und Nahrung zu finden, um über die Runden zu kommen.

Die Katzen bieten nicht nur ihren Besitzern, sondern auch anderen vertriebenen Kindern eine dringend benötigte Ablenkung. Die Kinder streicheln sie abwechselnd und nehmen sie in den schmutzigen Gassen zwischen Zelten aus Planen und Stoffbahnen auf.

Die Kinder lächeln und lachen, während sie mit ihnen spielen. Ein Kind nennt eines der Haustiere "habibi", was auf Arabisch "meine Liebe" bedeutet. Ein anderes verwendet einen Tennisball, um ein Spiel zu initiieren.

Als der Krieg ausbrach, nahmen wir die Katzen mit

"Simsim ist ein Lebewesen, das wie wir durch unser Leid geht, Ängste hat wie wir", sagte Sara Tamimi, 13 Jahre alt und Teil der erweiterten Familie Harb, während sie die flauschige rote Katze in den Armen hielt.

Sie sagte, dass das Tier anfangs so verängstigt war, dass es nicht aus einem Plastikkatzenkorb herauskommen wollte, einer der wenigen Besitztümer, die die Familie mitnahm, als sie von zu Hause wegrannte.

"Ein wenig später wurde es besser. Sie begann aus ihrem Korb herauszukommen, zu essen und sich daran zu gewöhnen, genau wie wir."

Riham Harb, Saras Tante, schilderte, dass die Nacht, als sie ihr Zuhause verließen, furchterregend gewesen sei. Sie waren die ganze Nacht draußen, in der Nähe des Grenzzauns zu Israel, und hörten und sahen Luftangriffe auf ihre Nachbarschaft fallen.

"Diese Katze war in meinem Rucksack neben mir, und sie zitterte vor Angst. Selbst Tiere wurden nicht verschont. Wir verbrachten eine Nacht, die schwer zu vergessen ist", sagte sie und hielt Simsim.

Am nächsten Morgen war der Turm, in dem die Familie früher lebte, nur noch ein Haufen Schutt, und sie machten sich wie so viele andere auf den Weg, um in Khan Younis im südlichen Gazastreifen einen Platz zum Zelten zu finden.

Israel forderte Bewohner des nördlichen Teils des Gazastreifens auf, aus Sicherheitsgründen in den Süden zu ziehen, nachdem es in Reaktion auf einen Angriff der Hamas am 7. Oktober, eine militärische Offensive in dem dicht besiedelten Gebiet begonnen hatte. Israel hat auch den Süden bombardiert, wenn auch weniger intensiv als den Norden.

Hamas-Kämpfer töteten am 7. Oktober 1.400 Israelis und nahmen 240 weitere als Geiseln. Nach Angaben von Gesundheitsbeamten im von der Hamas kontrollierten Gebiet wurden mehr als tausende Palästinenser durch Israels Vergeltungsangriffe getötet.

"Plötzlich hat sich das Leben drastisch verändert", sagte Harb.

"Wir haben nicht erwartet, dass so viele Familien vertrieben werden und dass alle hierher in diesen kleinen Ort kommen, wo die Badezimmer kaum ausreichen. Es war ein Kampf für uns, einen Ort zu finden, an dem wir ein Zelt aufstellen können."

Die Familie hatte eine vierte Katze namens Caramel, aber sie war nicht auffindbar, als die Familie aus ihrem Zuhause floh.

"Was Caramel betrifft, ich weiß nicht, ob sie lebt oder tot ist. Ich überlasse es Gott", sagte Harb.

"Es ist, als ob die Erinnerungen, die aus den al-Zahra-Türmen stammen, in den al-Zahra-Türmen bleiben."

