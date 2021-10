Keine Zukunft für Vollspaltenböden

Die Tierschutz-Proteste gegen den Schweine-Vollspaltenboden gehen ungebrochen weiter! VGT fordert den Rücktritt von Elisabeth Köstinger.

Der Verein gegen Tierfabriken (VGT) setzt weitere Nadelstiche im Kampf für das Verbot von Vollspaltenböden in der Schweinemast und fordert jetzt auch gleich einen Rücktritt ein. Denn, so die Tierschutz-Organisation in einer Stellungnahme, verfolgt man die Auftritte von Landwirtschaftsministerin Elisabeht Köstinger in den Medien zum ÖVP-Skandal, '"traut man seinen Ohren nicht. Alle seien schuld, nur nicht die ÖVP. Köstinger scheint Kurz fast schon als göttlich zu verehren. Sie redet, als ob es nur darum ginge, dass sich ihr Meister in der Wortwahl vergriffen habe."

Flucht und Totalveto

Dabei leiden gerade der VGT und der Tierschutz massiv unter der ÖVP-Einflussaufnahme auf Medien. So hat, laut den Tierrechtsaktivisten, das Außenwerbe-Unternehmen "Gewista Plakate des VGT nur deshalb nicht angenommen, weil sie die ÖVP kritisierten, und weil die ÖVP eine gute Kundin sei". Ihre Rolle sieht Köstinger darin, ohne kritische Rückfrage die Parteilinie konsequent zu verfolgen, interpretiert der VGT. Deshalb, so die Argumente der Organisation, "flüchtet sie vor Tierschützer:innen, verweigert die Diskussion und bleibt bei ihrem Totalveto gegen das Verbot des Vollspaltenbodens in der Schweinehaltung. Aber im ORF erklärt sie, die „neue“ ÖVP zeichne sich dadurch aus, keine Klientelpolitik zu betreiben. Und was ist ihre Weigerung, gegen den Willen von 96 % der Bevölkerung ein Vollspaltenverbot zu ermöglichen, obwohl nur eine kleine Minderheit von Schweinefabriken diese Haltungsform will? Ist das nicht das ÖVP-Klientel?"

Der VGT setzt daher seine Protesttätigkeit gegen die ÖVP unvermindert fort. Vergangene Wochen wurde zweimal bei ÖVP-Terminen in Wien demonstriert sowie vor der vorwöchigen Parlamentssitzung in der Hofburg und an diese anschließend um 12 Uhr wieder vor dem Landwirtschaftsministerium.

Landwirtschaftsministerin soll zurücktreten

Martin Balluch, Obmann des VGT, fordert den Rücktritt von Landwirtschaftsministerin Köstinger: "Köstinger gibt in den Medien offen zu, zum innersten Kreis von Kurz zu gehören und alles mitgetragen zu haben. Dem Tierschutz gegenüber benimmt sie sich entsprechend. Sie lässt überhaupt kein Problembewusstsein erkennen, und auf die Frage, ob es das Beinschab-Tool gegeben habe, lenkt sie mit allgemeinen Phrasen ab. Wir haben erst jetzt wieder die Erfahrung mit der Gewista gemacht, dass die ÖVP offenbar bestimmen kann, was publiziert und als Plakat verbreitet werden darf und was nicht. Diese Message Control ist undemokratisch und, wenn mit Steuergeld finanziert, sogar ein Verbrechen. Köstinger ist eine reine ÖVP-Parteisoldatin, die bis zum bitteren Ende für ihren Meister Kurz eintreten wird. Mit Kurz sollte daher auch sie den Hut nehmen."

Unsere Tiere – Das große oe24.TV-Tierschutzmagazin von Sonntag, 24. Oktober 2021, hier in voller Länge sehen.

Nächste Ausgabe Unsere Tiere: 31. Oktober 2021, 18:30 Uhr.