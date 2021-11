Moderner Fünfkampf ohne Reit-Disziplin

Nach Reitsport-Eklat im Modernen Fünfkampf während der Olympischen Spiele wird Teil-Disziplin gestrichen.

Der Weltverband für Modernen Fünfkampf (UIPM) gab am Donnerstag, den 4. November 2021, bekannt, dass die Sportart ab 2028 ohne Reiten als Teildisziplin stattfinden wird.

"Beim Modernen Fünfkampf auf Radsport anstelle des Reitens zu setzen, ist ein ganz großer Meilenstein für den Tierschutz. Dies wird Tausenden Pferden gefährliche und belastende Einsätze auf den Turnieren und lange Reisen ersparen. Der Dachverband UIPM zeigt wahre Größe, indem er als Folge der tragischen Ereignisse bei den diesjährigen Olympischen Spielen in Tokio nun ernsthafte Konsequenzen zieht und das Reiten als Teildisziplin streicht“, erklärt der Kampagnenleiter Peter Höffken von Peta Deutschland dazu.

Zwei Räder statt vier Hufe

Die Tierschutz-Organisation erstattete nach dem Vorfall Strafanzeige gegen die deutsche Bundestrainerin für Modernen Fünfkampf Kim Raisner und die Athletin Annika Schleu, die während der Olympischen Spiele 2020 zur Gewalt gegen ein Pferd aufriefen beziehungsweise Gewalt an einem Pferd ausübten. Peta USA appellierte in einem Schreiben an den Fünfkampf-Dachverband UIPM, die Pferdesportdisziplin zu ersetzen.

Radsport statt Springreiten – ein Umdenken

Erst am Dienstag, den 2. November 2021, gaben verschiedene Medien bekannt, dass die Teildisziplin Reiten im Modernen Fünfkampf gestrichen und eventuell durch den Radsport ersetzt werden könnte. Laut Sportschau konnten diese Informationen zu diesem Zeitpunkt nicht bestätigt werden, der Weltverband des Modernen Fünfkampfs wolle sich beraten und erst am Donnerstag, den 4. November 2021, eine Entscheidung publik machen. Am 4. November entschied der Weltverband UIPM nun, dass das Springreiten als Teildisziplin gestrichen werden wird. Welche Sportart integriert wird, ist aktuell offen, Radsport sei eine Option, diese Information wurde bisher nicht bestätigt.

