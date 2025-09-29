Natura 2000 – Europas Lebensnetz für Tiere und Natur

Ein leises Rascheln im Schilf, das Rufen von Vögeln, der Blick über eine unberührte Auenlandschaft – solche Orte sind kostbar. Sie sind Rückzugsräume für seltene Arten und Teil eines europaweiten Schutzsystems: Natura 2000.

Mit mehr als 27.000 Gebieten ist es das größte koordinierte Schutznetz der Welt und ein zentraler Pfeiler für den Erhalt der Artenvielfalt.

Auch Österreich trägt seinen Teil dazu bei: Rund 15 Prozent der Landesfläche gehören zum Natura-2000-Netz. Von den Donau-Auen über alpine Wälder bis hin zu Mooren und Feuchtgebieten finden hier Tiere und Pflanzen Lebensräume, die andernorts längst verschwunden sind. Schwarzstörche, Birkhühner, Fledermäuse und seltene Amphibien sind nur einige Beispiele für Arten, die von diesem Schutz profitieren.

Doch Natura 2000 ist kein klassisches Naturschutzgebiet, in dem menschliche Nutzung verboten wäre. Landwirtschaft, Forstwirtschaft oder Tourismus sind erlaubt – solange sie die Schutzziele nicht gefährden. Und genau hier entstehen Spannungen. Landwirtinnen und Landwirte fühlen sich oft durch Auflagen eingeschränkt, wenn Flächen nicht intensiv bewirtschaftet werden dürfen. Auch Infrastrukturprojekte wie Straßen oder Wasserkraftwerke geraten regelmäßig in Konflikt mit den Schutzbestimmungen. Für Naturschützer:innen hingegen ist klar: Ohne verbindliche Regeln verliert das Netz seine Wirkung.

Dennoch gibt es beeindruckende Erfolge. In den Donau-Auen konnte der Biber wieder Fuß fassen, Fischarten wie der Huchen profitieren von Renaturierungsmaßnahmen. In alpinen Regionen helfen Natura-2000-Gebiete dabei, die letzten Rückzugsräume für Wildtiere zu sichern, die durch Skigebiete und Siedlungen immer weiter verdrängt werden.

Die EU sieht Natura 2000 als Herzstück ihrer Biodiversitätsstrategie. Bis 2030 sollen noch mehr Flächen geschützt und bestehende Gebiete besser vernetzt werden.

Klar ist, Natura 2000 ist weit mehr als ein grünes Etikett auf der Landkarte. Jede geschützte Wiese, jeder Flussabschnitt und jeder Wald in diesem Netzwerk ist ein Stück Zukunft – für Tiere, Pflanzen und letztlich auch für uns Menschen.