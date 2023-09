Naturschutzorganisation kauft die weltgrößte Nashornfarm in Südafrika

2000 Tiere auf 7800 Hektar: Die Organisation African Parks hat die größte Nashornfarm der Welt in Südafrika erstanden.

Die weltgrößte Nashornfarm hat einen neuen Besitzer. Die Naturschutzorganisation African Parks hat die Einrichtung Platinum Rhino in Südafrika gekauft. Die Farm beheimatet rund 2000 Tiere. Die 7800 Hektar große Anlage beherbergt der NGO zufolge derzeit 15 Prozent der weltweit verbliebenen Wildpopulation des südlichen Breitmaulnashorns.

Die Nashornfarm war zuvor im Besitz des 81 Jahre alten südafrikanischen Naturschützers John Hume, der die Einrichtung versteigern wollte. African Parks zufolge ging jedoch kein Angebot ein, sodass die Nashörner einem »großen Risiko der Wilderei« ausgesetzt seien.

Tierschutzorganisation African Parks

Die Organisation African Parks verwaltet in Afrika insgesamt 22 Schutzgebiete und plant in den kommenden 10 Jahren eine Auswilderung von rund 2000 südlichen Breitmaulnashörnern. Rund 80 Prozent aller Nashörner leben in Südafrika. Laut der Regierung Südafrikas sind die Populationen von Wilderei bedroht. Die Art wurde im späten 19. Jahrhundert fast bis zur Ausrottung gejagt. Die Hörner der Tiere werden noch immer auf Schwarzmärkten in Asien angeboten.

Wilderei: vom Aussterben bedroht

Südafrika beherbergt rund 80 Prozent aller Nashörner weltweit. Allerdings ist die Population trotz der Anstrengungen staatlicher wie privater Reservate durch Wilderei bedroht. Nach Angaben der südafrikanischen Regierung wurden im vergangenen Jahr 448 Nashörner durch Wilderer getötet – drei weniger als im Jahr davor.

