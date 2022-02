Urlaub in Osttirol: Kanzler postet Foto von Piste

Kanzler Nehammer und seine Ehefrau zeigen auf Facebook die Osttiroler Bergwelt.

Bundeskanzler Karl Nehammer erholt sich derzeit in den Alpen vom Polit-Stress der vergangen Wochen. Für seinen Urlaub hat es ihn gemeinsam mit seiner Familie nach Osttirol verschlagen. "Es ist so ein spektakulär schönes Land in dem wir leben", schreibt Nehammer auf Facebook.

Gemeinsam mit seiner Ehefrau Katharina zeigt er darauf die wunderschöne Landschaft. "Ich darf einige Tage der Erholung mit meiner Familie in der Osttiroler Bergwelt genießen. Ich wünsche euch allen, dass ihr in den Ferien auch Gelegenheit habt, ein bisschen durchzuschnaufen und mit euren Familien zusammen zu sein", so der Kanzler.