In den USA wurde Anfang des Jahres ein Impfstoff für Bienen zugelassen, der eine schwerwiegenden Bienenkrankheit vorbeugen kann. Die Amerikanische Faulbrut ist aktuell die Ursache für ein gewaltiges Bienensterben.

Diese und andere Krankheiten hatten dafür gesorgt, dass fast die Hälfte aller Bienenvölker in den USA den letzten Winter nicht überlebt hat.

Vakzin wird gezielt der Königin gefüttert

"Wir nehmen die Krankheitserreger und töten sie ab, wie bei einem ganz traditionellen Impfstoff", so Chefin von Dalan Animal Health Annette Kleiser gegenüber der Tagesschau. „Das Vakzin wird ganz gezielt der Königin gefüttert, sodass in ihr eine Immunität aufgebaut wird und Teile des Impfstoffs weitergeleitet werden an die Eierstöcke.“

Dadurch sollen dann auch die Larven immun gegenüber der Krankheit werden. Die große Bewährungsprobe soll in den nächsten Monaten kommen. Spätestens im Winter müsste der Bienenstamm gesund sein, um zu überleben. Eine Gewissheit, ob die Amerikanische Faulbrut mit der Impfung langfristig in den Griff zu bekommen ist, wird es erst in ein paar Jahren geben.

"Wir haben keinen Unterschied im Verhalten der geimpften und nicht geimpften Bienen bemerkt", berichtet Chris Hiatt, der Präsident der amerikanischen Honigproduzentenvereinigung gegenüber der Tagesschau. "Aber die geimpften haben keine Faulbrut bekommen, es scheint also zu funktionieren. Es wirkt aktuell vielversprechend."

Doch es brauche noch viel Langzeitforschung, um eine wirkliche Effizienz feststellen zu können.

