Neues Zuhause für gerettete Löwen aus dem Sudan

Die globale Tierschutzorganisation VIER PFOTEN hat elf Löwen erfolgreich ihr Großkatzenschutzzentrum LIONSROCK in Südafrika überführt.

Bereits im November 2023 hatte VIER PFOTEN 48 Wildtiere aus dem Konfliktgebiet der sudanesischen Hauptstadt Khartum evakuiert. Diesen Januar kehrte das Expert:innenteam zurück, nachdem Kämpfe in der als sicher gegoltenen Region um Wad Madani ausgebrochen waren, in der sich die Tiere befanden. Die geretteten Großkatzen kamen nun am 16. Februar in dem von VIER PFOTEN geführten Schutzzentrum an. Traumatisiert und geschwächt von neun Monaten inmitten des Konflikts, können sie jetzt einen Neuanfang beginnen und sich von den Strapazen erholen. In den letzten Wochen wurden sie bereits notversorgt. In LIONSROCK erhalten alle elf Löwen eine auf ihre speziellen Bedürfnisse abgestimmte Pflege.

Erfolgreiche Rettung und Umsiedlung

Nachdem ein VIER PFOTEN Expert:innen-Team für Konfliktregionen die Löwen im Januar sicher aus dem Sudan gerettet hatte, wurden die Großkatzen in Al Ma‘wa for Nature and Wildlife, einem VIER PFOTEN Kooperationsprojekt in Jordanien, versorgt. Drei Löwen, vier Hyänen und ein Serval fanden dort aufgrund ihres kritischen Gesundheitszustands ein neues Zuhause, während Rotwild und Vögel, die bereits im November evakuiert wurden, im Sudan in die Wildnis entlassen werden konnten. Elf Löwen wurden nun nach dem Erhalt aller notwendigen Dokumente nach Südafrika gebracht. Dort wurden bereits mehrere Gehege für die Neuankömmlinge vorbereitet, um ihre Überwachung und Gruppierung nach Geschlecht und Verhalten zu ermöglichen. Die männlichen Löwen werden kurz nach ihrer Ankunft sterilisiert, da in allen VIER PFOTEN Wildtierschutzzentren ein striktes Zuchtverbot gilt. Die höchste Priorität ist aktuell die Gesundheit der geschwächten Tiere, damit diese sich in Ruhe von den Qualen der vergangenen Monate erholen können.

„Wir freuen uns, dass sich die unermüdlichen Bemühungen des VIER PFOTEN Teams mit Hilfe der sudanesischen Behörden und unseres globalen Netzwerks ausgezahlt haben. Die elf Löwen sind Botschafter der Hoffnung und symbolisieren, dass Menschen ihren Umgang mit Tieren ändern müssen. Traurigerweise brechen global mehr und mehr Konflikte aus und führen nicht nur zu humanitären Krisen, sondern gefährden auch Tiere in Gefangenschaft, die auf Menschen angewiesen sind. Wir retten Wildtiere weltweit aus grausamer Haltung und fordern gleichzeitig Maßnahmen, die ihr Leid verhindern. Heute streifen diese Löwen über das Gras, nachdem sie monatelang im Konfliktgebiet gefangen waren, und wir werden uns weiterhin um ihr Wohlergehen kümmern. Die Tiere werden keine Kampfgeräusche mehr hören oder einander leiden sehen müssen, sondern können die friedliche Ruhe unseres südafrikanischen Schutzzentrums genießen.“ - Josef Pfabigan, Vorstandsvorsitzender VIER PFOTEN

Weitere Informationen über den Einsatz von VIER PFOTEN für Wildtiere finden Sie hier.

„Wir sind unglaublich erleichtert, dass die Löwen in LIONSROCK sicher sind. Es war eine emotionale Achterbahnfahrt, sie aus dem Konfliktgebiet im Sudan zu bringen, und eine Herausforderung, die alles bisher Dagewesene übertroffen hat. Die Arbeit in einem Konfliktgebiet erfordert eine gründliche Vorbereitung in Bezug auf Logistik und Sicherheit. Wir müssen auch immer auf das Unvorhergesehene vorbereitet sein. Wir haben die Löwen in die hervorragende Obhut unseres Teams in LIONSROCKübergeben, die nun dafür sorgen werden, dass die Tiere endlich ihre wohlverdiente Ruhe und Pflege erhalten“, sagt VIER PFOTEN Tierarzt Dr. Amir Khalil, der das VIER PFOTEN Team im Sudan geleitet hat.

Ein Zuhause für über 100 gerettete Großkatzen in Südafrika

Das LIONSROCK Großkatzenschutzzentrum ist eines der 13 Wildtierschutzzentren und Kooperationsprojekte, die VIER PFOTEN weltweit führt. Es beherbergt derzeit über 100 gerettete Großkatzen, wie Löwen, Tiger und Leoparden. Sie wurden unter anderem aus privater Haltung, Zirkussen, Zoos und Konfliktgebieten weltweit gerettet. Das Schutzzentrum umfasst 1.250 Hektar und wird auch von anderen heimischen Wildtierarten wie freilebenden Zebras, Antilopen und Vögeln bewohnt.