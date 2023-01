Polarfüchse werden auf finnischen Farmen nach wie vor für ihren Pelz überzüchtet und auf extreme Art gehalten.

Der Polarfuchs stammt aus Nordamerika, Sibirien, Grönland, Skandinavien und Island und ist in der Modewelt dank seinem seidigen warmen Fell sehr beliebt. Heute ist der Bestand in freier Wildbahn drastisch reduziert, trotz Artenschutz in Schweden und Norwegen.

Die enorme Größe der Füchse und die Übermästung der Tiere führen zu Trägheit und Schmerzen durch Gelenkbeschwerden aufgrund des massiven Übergewichts. Denn die Überzüchtung führt dazu, dass ihr dickes Fell Falten wirft und ihre Augen sich unter den Hautfalten, durch die sie kaum etwas sehen können, entzündet. Diese schrecklichen Aufnahmen hat die finnische Tierschutzorganisation Oikeutta eläimille auf fünf Pelztierfarmen in Finnland gemacht.

Extreme Überzüchtung

In freier Wildbahn kommt ein ausgewachsener Polarfuchs gerade einmal auf drei bis vier Kilogramm Körpergewicht – auf den finnischen Pelzfarmen erreichen sie bis zu 20 Kilogramm fünfmal zu viel. Angeblich handelt es sich dabei um seltene Einzelfälle, die Videoaufnahmen beweisen aber das Gegenteil.

Super-Füchse wieder in Mode

Diese Art der Hochzüchtung wird seit den 80er Jahren betrieben. Damals kam es nach Berichten zu einem Aufschrei und unter dem Druck der Öffentlichkeit schienen die Pelzfarmer zunächst mit der Zucht dieser Tiere aufzuhören. Doch mittlerweile scheinen die Super-Füchse wieder zur Normalität geworden zu sein und fallen in eine neue Größenkategorie bei Fellen.

Europaweit gibt es in Finnland die meisten Fuchsfarmen. Der Großteil der Farmer hat sich zusammengeschlossen und vertreibt die Felle über das Auktionshaus Saga Furs. So gelangen sie auch nach Deutschland und werden hier von namhaften Designern verkauft.

Tierschutz hinkt hinterher

Tatsächlich ist es in Finnland nach wie vor illegal Tiere so zu züchten, dass es ihnen Leiden und Schmerzen verursacht. Die Realität sieht leider anders aus, da kaum Kontrollen stattfinden und das 20 Jahre alte Tierschutzgesetz in Finnland schon lange überarbeitet werden muss.

