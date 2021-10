Riesenkoralle am Great Barrier Reef entdeckt

Vor der Küste Australiens entdeckten Forscher die Koralle Muga Dhambi.

Wenn selbst Forscher von ihrer Entdeckung als "gigantisch" sprechen, ist die Neugierde groß. Am Great Barrier Reef, vor der Küste Australiens, das in den letzten Jahrzehnten mehr durch apokalyptische Nachrichten von massivem Korallensterben aufgrund der steigenden Meerwasser-Temperatur bedingt durch die Klimaveränderung, wurde nun eine gigantische Koralle entdeckt.

Mit mehr als zehn Metern handelt es sich um die breiteste dort bisher erfasste Koralle, berichtet das für deren Entdeckung verantwortliche Forscherteam im Fachmagazin "Scientific Reports". Darüber hinaus ist sie mit 5,3 Metern Höhe auch noch die "sechsthöchste vermessene Koralle des gesamten Riffs". Außerdem sei sie mehrere Hundert Jahre alt.

Es handle sich bei dieser Entdeckung um eine Steinkoralle, die zur Gattung der Porites zählt. 30 Prozent ihrer Oberfläche, so die Wissenschafter der James Cook University in Douglas/Australien, sind mit Schwämmen und Algen bedeckt. Sie erhielt den Namen "Muga Dhambi", was in der Sprache, der in dem Landstrich vor dem Riff-Abschnitt in dem die Koralle existiert, lebenden Manbarra-Aborigines "Große Koralle" bedeutet.

Das Wachstum von Porites-Korallen hängt, laut Meeresbiologen, im Wesentlichen von der durchschnittlichen Meeresoberflächen-Temperatur ab. Für "Muga Dhambi" wurde von Wissenschaftern ein jährliches Höhenwachstum von 1,21 Zentimetern errechnet. Daraus lässt sich das Alter der Koralle ableiten. Dieses liegt bei 438 Jahren. Die entdeckte Koralle sei, somit eine der ältesten noch lebenden Korallen am Great Barrier Reef.

