Rückkehr der geretteten Seeotter ins New Yorker Aquarium

Zwei gerettete südliche Seeotter haben am Donnerstag, dem 17. Oktober, ihr Debüt im New Yorker Aquarium gefeiert.

Die beiden Weibchen wurden an der Küste Kaliforniens gerettet, als sie noch jung waren, und galten als nicht wieder auswilderungsfähig. Nach ihrer Pflege in anderen Zoos und Aquarien der USA sind sie nun in New York angekommen, wo sie ihr neues Zuhause finden. Doch die Geschichte der südlichen Seeotter erzählt von weit mehr als nur einer Rettung.

Vom Überfluss zur Bedrohung – Die Geschichte einer fast ausgelöschten Art

Früher zählten südliche Seeotter, auch bekannt als kalifornische Seeotter, Hunderttausende im Nordpazifik. Doch zu Beginn des 20. Jahrhunderts wurde ihre Population durch den Pelzhandel nahezu ausgelöscht. Laut der Marine Mammal Commission wurden sie seit 1977 als bedrohte Art unter dem US-amerikanischen Endangered Species Act (ESA) geführt.

Der Kampf ums Überleben: Bedrohungen für die Seeotterpopulation

Die Bedrohungen für die Seeotter bestehen jedoch weiterhin. Sie sind nicht nur durch Ölverschmutzungen, sondern auch durch den Rückgang ihrer Nahrungsquellen und die Zerstörung ihres Lebensraums gefährdet. Außerdem sind sie anfällig für Krankheiten, wie zum Beispiel Toxoplasmose, die von Land ins Meer gelangen.

Heute schätzt der United States Fish and Wildlife Service, dass nur noch rund 3.000 dieser faszinierenden Tiere in der freien Natur leben.

Das New Yorker Aquarium begrüßt zwei Neuzugänge

Das New Yorker Aquarium hat seit 1991 insgesamt 11 geretteten Seeottern ein Zuhause gegeben. Diese beiden Neuzugänge, die in Kalifornien als nicht überlebensfähig eingestuft wurden, dürfen hier nun ein langes und sicheres Leben führen.

Das dichteste Fell im Tierreich: Wie südliche Seeotter im kalten Wasser warm bleiben

Südliche Seeotter sind bekannt für ihr dichtes Fell, das ihnen hilft, im kalten Wasser warm zu bleiben. Tatsächlich besitzen sie das dichteste Fell im Tierreich, mit bis zu einer Million Haaren pro Quadratzoll. Im Gegensatz zu vielen anderen Meeressäugern haben sie keine isolierende Fettschicht, weshalb sie auf ihr Fell angewiesen sind, um warm zu bleiben.

Die Bedeutung der Südlichen Seeotter für das Kelpwald-Ökosystem

Südliche Seeotter spielen eine wichtige Rolle im Ökosystem des Kelpwaldes. Sie kontrollieren die Population von Seeigeln, die sich von Seetang ernähren. Ohne die Seeotter würde die Zahl der Seeigel explodieren, was zu einer Zerstörung der Kelpwälder führen könnte. Kelpwälder sind nicht nur ein wichtiger Lebensraum für viele Meeresorganismen, sondern auch eine bedeutende Quelle für Kohlenstoffspeicherung im Ozean.

Eine hoffnungsvolle Geschichte inmitten einer besorgniserregenden Situation – der Schutz dieser bedrohten Art bleibt weiterhin von größter Bedeutung.