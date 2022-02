Nach Unfall

Eine Situation, die sowohl für Tiere als auch für Autofahrer äußerst gefährlich war: Ein männlicher Schwan lag vergangenen Mittwoch verletzt auf der Fahrbahn der S1. Seine treue Partnerin wich dem flugunfähigen Schwan dabei nicht von der Seite.

Eine Verletzung am Fuß behinderte das Tier beim Hochfliegen, da Schwäne zum Starten immer einige Meter Anlauf nehmen müssen.

Die Straßenmeisterei informierte die Polizei, die Beamten regelten daraufhin den Verkehr und achteten auf die Schwäne, bis Mitarbeiter der Eulen und Greifvogelstation mit Fangnetz und Transportboxen vor Ort waren.

Dem Leiter der Station, Tierarzt Dr. Hans Frey, gelang es beide Schwäne einzufangen und in die Station zu bringen. Das Schwanenmännchen hat nach Ersteinschätzung des Teams eine Verletzung am rechten Fuß, an der Veterinärmedizinischen Universität soll festgestellt werden, ob es sich um einen Bruch oder eine Prellung handelt.

Dr. Frey brachte Schwäne in die Eulen und Greifvogelstation Haringsee

„Es war berührend, wie treu das Schwanenweibchen bei seinem Partner ausharrte. Dementsprechend froh bin ich, dass ich beide in die Station bringen konnte.“, so Dr. Frey. Nach dem Transport in getrennten Boxen waren beide Schwäne froh über ihre Wiedervereinigung in der Station. Das Männchen bekam Schmerzmittel, die genaue Diagnose wird noch abgewartet.

Zur Verletzung könnte es durch einen Zusammenprall mit einem Auto oder beim Anflug auf eine Brücke gekommen sein. Schwäne sind durch ihr Gewicht nicht besonders wendig und können Hindernissen schlecht ausweichen.

Schwäne leben monogam

Tierarzt Dr. Frey hofft, dass das Schwanenpaar nach der Genesung des Männchens wieder gemeinsam ausgewildert werden kann: „Wir werden natürlich alles dafür tun, dass das Männchen wieder flugfähig wird, damit er auch sein künftiges Leben mit seiner treuen Gefährtin verbringen kann. Denn Schwäne leben monogam und bleiben ihrem Partner treu. “

In der von Vier- Pfoten geführten Eulen und Greifvogelstation Haringsee konnte letztes Jahr über 2.000 Tieren geholfen werden. Die jungen Tiere wurden von Ammeneltern der gleichen Art aufgezogen und zu 90% wieder freigelassen, um die schädlichen Folgen einer Handaufzucht zu vermeiden. Auch Igel, Schildkröten, Feldhasen, Eichhörnchen und andere Kleinsäuger werden von der Station betreut.

Wenn Sie die Arbeit der Eulen und Greifvogelstation Haringsee unterstützen wollen, können Sie hier spenden.

