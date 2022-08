Im Bezirk Baden wurden einer selbsternannten Züchterin rund 50 Chihuahuas abgenommen. Die gequälten Tiere wurden auf vier Tierheime aufgeteilt.

Zufällig wurde letzte Woche in Pottendorf (Bezirk Baden) das Leiden von 54 Chihuahuas beendet. Polizisten fahndeten wegen eines mutmaßlichen Sittlichkeitsdelikts im Pottendorfer Schlosspark und hielten dabei Nachschau in einer Wohnung. Als die Beamten an die Eingangstür des Apartments klopften, war keiner vor Ort, dafür war lautes Hundegebell zu hören.

Rettungsaktion

Die Polizisten öffneten schließlich die unverschlossene Wohnungstür fanden in der 40 Quadratmeter kleinen Wohnung die vielen Chihuahuas ohne Wasser und Futter in Transportboxen eingesperrt. Die Hunde wurden vom Tierheim Baden abgeholt, einige sind mittlerweile auch teilweise in Wr. Neustadt und im Dechanthof untergebracht. Nach St. Pölten sollen ebenfalls noch ein paar der Hunde "ausgelagert" werden.

Durch die unerwartete Aufnahme von so vielen Chihuahuas entstand im Badener Tierheim jede Menge Arbeit, denn auch kleine Hunde machen Mist und möchten Futter. "Da es eine behördliche Abnahme war, muss dieser Fall seinen geordneten Weg gehen und deswegen können wir keine Besichtigungen etc. erlauben. Uns wäre sehr geholfen mit Futterspenden wie Rinti Dosen für Welpen und erwachsene Tiere (kleine Dosen und große Dosen) und gerne nehmen wir auch finanzielle Unterstützung an", schreibt das Tierheim im Sozialen Netzwerk.

Kein Einzelfall

Erst im Februar wurde ein ähnlicher Fall dokumentiert. Eine Hundehalterin hatte 132 Chihuahuas in ihrer Wohnung. Die Tiere haben sich stetig vermehrt – angeblich bemerkte die Waldviertlerin nichts davon.

Die Amtstierärztin veranlasste damals die Abnahme der Tiere - 132 Chihuahuas, die sich unbehandelt an Krankheiten und unkontrolliert inzestuös vermehrt hatten. Die hygienischen Bedingungen waren katastrophal. „Das Haus war von unten bis oben mit Kot und Urin verdreckt. Die Hundehalterin selbst trug im Haus Gummistiefel“, erzählte die Tierärztin im Zeugenstand. Die Hunde wurden dann in Tierheimen untergebracht und versorgt. Die Hundehalterin wurde rechtskräftig zu sechs Monaten bedingt verurteilt.

Unsere Tiere – Das große oe24.TV-Tierschutzmagazin von Sonntag, 21. August 2022, hier in voller Länge sehen.

Nächste Ausgabe Unsere Tiere: 28. August 2022, 18:30 Uhr.