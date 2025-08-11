Alles zu oe24VIP
20250808_66_969526_250810_Skorpion_NEU.jpg

Unsere Tiere

Tierschutz Austria warnt vor exotischen blinden Passagieren im Urlaubsgepäck

11.08.25, 10:16
Teilen

Die Urlaubszeit bringt nicht nur Erholung, sondern mitunter auch unerwartete tierische Mitreisende. Bei Tierschutz Austria sorgte kürzlich ein ungewöhnlicher Fund für Aufsehen: Ein kleiner Skorpion hatte sich im Gepäck einer Urlauberin aus Kroatien versteckt und fand so den Weg bis nach Österreich.

Glücklicherweise wurde das Tier rechtzeitig entdeckt, ins Tierschutzhaus Vösendorf gebracht und von einer Mitarbeiterin wieder in seinen natürlichen Lebensraum zurückgebracht.

„Es kann schnell passieren, dass sich ein blinder Passagier ins Gepäck verirrt“, erklärt Stephan Scheidl, Tierheimleiter bei Tierschutz Austria. „In den meisten Fällen handelt es sich um harmlose Tiere wie Frösche, Eidechsen oder Insekten, die sich einfach irgendwo verkriechen. Doch gerade exotische Tiere benötigen spezielle Pflege – und bei falscher Handhabung können sie auch gesundheitliche Risiken für Mensch und Tier mit sich bringen.“

Unsere Tiere – Das große oe24.TV-Tierschutzmagazin von Sonntag, 10.08.2025, hier in voller Länge sehen. Nächste Ausgabe Unsere Tiere: 17.08.2025, 18:30 Uhr  

Um auf solche Situationen gut vorbereitet zu sein, empfiehlt Tierschutz Austria einige einfache, aber wichtige Maßnahmen: Vor dem Packen sollte das gesamte Gepäck gründlich kontrolliert werden – einschließlich Schuhe, Taschen und Rucksäcke. Tiere sollten keinesfalls mit bloßen Händen berührt werden, da manche Arten giftig sein oder aus Angst zubeißen können. Im Zweifelsfall ist es ratsam, umgehend eine Tierschutzorganisation oder ein nahegelegenes Tierheim zu kontaktieren. Exotische Tiere aus wärmeren Regionen sind zudem sehr kälteempfindlich – eine kurzfristige Unterbringung in einem gut verschlossenen Marmeladenglas mit luftdurchlässigem Stoffdeckel kann helfen, bis professionelle Hilfe eintrifft.

Auch wenn solche tierischen Reisebegleiter selten sind, warnt Tierschutz Austria eindringlich vor einem anderen Problem: dem vorsätzlichen, illegalen Import exotischer Tiere. Gerade Landschildkröten werden immer wieder absichtlich aus dem Urlaub mitgebracht – das ist nicht nur tierschutzwidrig, sondern auch strafbar.

Für alle Fälle steht der Tiernotruf von Tierschutz Austria unter +43 1 699 24 80 rund um die Uhr zur Verfügung.

