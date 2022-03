VGT Obmann Martin Balluch im Interview

Der Verein gegen Tierfabriken kämpft inzwischen seit Jahren für eine Verbesserung in der österreichischen Schweinehaltung. Ab 2023 soll es für Neu- und Umbauten für Schweinehaltung eine neue Regelung geben.

Allerdings ist diese Neuregelung absolut unzureichend, denn sie legt nur fest, dass der Betonspaltenboden ersetzt werden soll durch einen Boden, der zu einem Drittel nur die Hälfte der Spalten aufweist. Also bei zwei Drittel bleibt alles gleich und bei einem Drittel darf es nur die Hälfte der Spalten geben. Es gibt weiterhin keine Verpflichtung Stroh einzustreuen, der Gestank und die harten Kanten bleiben. Das von der Regierung als revolutionär verkaufte System bringt für die Schweine keine Verbesserung mit sich und die Neuregelung braucht laut Balluch gar nicht erst umgesetzt werden, auch da sie sich an ein System anlehnt, dass bereits seit 23 Jahren in Dänemark angewandt wird und daher fern von neuartig ist.

