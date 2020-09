tierschutz

Über 400 Grindwale strandeten. Die Mehrheit davon stirbt. Wie viele Tiere trotz der Rettungsversuche überleben, ist ungewiss.

Letzte Woche wurden in der abgelegene Macquarie-Bucht an der Küste Tasmaniens, die größte Insel südlich von Australien, die gestrandeten Grindwale entdeckt. Es ist von 470 gestrandeten Tieren die Rede. 380 davon sind bei der Entdeckung bereits tot. Für die noch lebenden Grindwale läuft eine Rettungsaktion an, um die sich bietenden letzten Chancen zum Überleben zu gewährleisten. Ein Kampf gegen die Zeit hat begonnen und läuft immer noch.

Eine unfassbare Tragödie ereignete sich hier. Biologen sprechen von der "größten bisher vor Tasmanien verzeichneten Strandung" . An der Küste der Insel kommt es immer wieder zu Wal-Strandungen. Bisher waren aber weniger Tiere als jetzt betroffen. Und die Chance, die Tiere zu retten, größer. Die Retter sprechen davon, dass zwei große Grindwal-Herden in der Bucht strandeten und dicht an dicht in flachen Gewässern nach Raum suchten. Die meisten Grindwale sind von Booten aus nicht zu erreichen. Die Rettungsaktion für die es ausgebildeter Helfer bedarf, wird darüber hinaus von der Gezeitenströmung - Ebbe und Flut - beeinflußt.

