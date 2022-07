Wie fühlt sich diese Hitze eigentlich für Tiere an?

Die Sonne brennt vom Himmel und die Hitze ist brütend. Mensch und Tier leiden unter den hohen Temperaturen.

Doch während wir Menschen uns frei bewegen können, steht das Tieren nicht immer offen. So sollte man etwa Tiere in Wohnungen im Auge behalten und dabei besonders jene, die in Käfigen oder Terrarien gehalten werden.

Madeleine Petrovic, Tierschutzbeauftragte des Ministerium für Soziales, erzählt dazu mehr.

Unsere Tiere – Das große oe24.TV-Tierschutzmagazin von Sonntag, 24. Juli 2022, hier in voller Länge sehen.

Nächste Ausgabe Unsere Tiere: 31. Juli 2022, 18:30 Uhr.