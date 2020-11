US-Präsident Donald Trump erklärt sich ungeachtet der Berechnungen der US-Sender und Datenanbieter erneut zum Wahlsieger. "Ich habe die Wahl gewonnen, 71.000.000 legale Stimmen erhalten", schreibt er auf Twitter. "Schlimme Dinge sind passiert, die unsere Beobachter nicht sehen durften", erklärt er weiter, ohne einen Beleg zu liefern. "Das ist noch nie passiert."





THE OBSERVERS WERE NOT ALLOWED INTO THE COUNTING ROOMS. I WON THE ELECTION, GOT 71,000,000 LEGAL VOTES. BAD THINGS HAPPENED WHICH OUR OBSERVERS WERE NOT ALLOWED TO SEE. NEVER HAPPENED BEFORE. MILLIONS OF MAIL-IN BALLOTS WERE SENT TO PEOPLE WHO NEVER ASKED FOR THEM!