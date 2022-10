Setzen Sie auf TV-Werbung

TV Werbung ist emotional, reichweitenstark, schnell und effektiv!

Um Ihre Werbebotschaft zu verbreiten gibt es keine effektivere und effizientere Möglichkeit als TV-Werbung. Mit Fernsehen können Sie am wirkungsvollsten Bekanntheit aufbauen und Umsatz steigern. TV Werbung ist für jedes Produkt, jede Dienstleistung und jedes Unternehmen interessant.

TV-Werbung? Das ist doch viel zu teuer – oder?

NEIN! TV-Werbung ist günstig!

oe24.TV bietet seinen KundInnen ein sensationelles Preis-Leistungs-Verhältnis. Schon mit kleinem Budget findet unser Verkaufsteam die perfekte Werbeform für Sie! Klassische Werbung, Sonderwerbeformen oder eine eigene Produktion. Unser oe24.TV-Team macht es möglich!

Reichweite von TV Werbung?

Fernseher sind in nahezu jedem Haushalt in Österreich zu finden!

Der Fernseher ist das meistgenutzte Medium in Österreich. Bei uns erreichen Sie ihre Zielgruppe direkt im heimischen Wohnzimmer!

Ich habe ein tolles Produkt – brauche ich Werbung überhaupt?

UNBEDINGT!

Emotionen, Bekanntheitsaufbau und Imageprofilierung finden über TV Werbung statt!

Erreichen Sie Ihre Zielgruppe über mehrere Sinne und verbinden Sie schöne Emotionen mit Ihrem Produkt. TV Werbung schafft vertrauen – Zuseher assoziieren Produkte aus TV-Werbungen mit Vertrauenswürdigkeit und Qualität. Außerdem werden Produkte, die Konsumenten im TV gesehen haben, schneller erkannt und bleiben länger im Gedächtnis. TV-Werbung wirkt besser!

Optimierung und Leistungsnachweise

Regelmäßige Optimierungen sorgen für die gezielte Steuerung Ihrer Kampagnen innerhalb des Budgets.

Planung und Prognose schaffen exakte Effizienzanalysen, Reportings die Leistungsnachweise.

Warten Sie nicht länger! Fernsehwerbung wirkt! Kontaktieren Sie unser oe24.TV-Team und erhalten Sie Ihr persönliches Angebot.