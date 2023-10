× Die neuen Top-Restaurants in Wien

Gaumenfreuden: Von Tradition bis hin zur Fusions-KücheCulinary delights: from tradition to experimental cuisine

Dstrikt im Ritz-Carlton

Die Adresse für Steaks in Wien – jeder Besuch ein Geschmackserlebnis.

The adress for steaks in Vienna. Every visit is a taste experience. Schubertring 5, 1010

Erzherzogtum am Naschmarkt

Hier wird mit Originalität gepunktet. Und das trotz Schnitzel, Leberkäs und Wiener Palatschinke.

Originality scores points here. And that despite of Schnitzel, Leberkäse and Viennese pancakes. Naschmarkt, Stand 130, 1060

Duchardt: Essen wie Gott in Frankreich

Haubenkoch Marcus Duchardt greift in die Trickkiste und zaubert französische Köstlichkeiten.

Bonnet chef Marcus Duchardt conjures up French delicacies in his kitchen. An amazing delight for every palate. Sonnenfelsgasse 17, 1010

Dots: Erlebnis der Extraklasse

Asiatische Fusion und experimentelle Sushi-kreationen, gepaart mit Kunst und Musik. Muss erlebt werden.

Asian fusion cuisine and experimental Sushicreations paired with music and art. Definitely a must see. Mariahilfer Straße 36, 1070

Glasswing: Weinbergschnecken und Co.

Französische Küche, modern verfeinert. Unterschiedliche Aromen in einem Gericht vereint – damit punktet der Küchenchef.

French cuisine refined in a modern way. Many different flavors are combined in one dish. Kärntner Ring 8, 1010

Zwischengang: Das Pop-up-Lokal

Hier wird ein Mix zwischen Wiener Kaffeehaus und italienischer Aperitivo Bar geboten.

An interesting mixture between a Viennese coffee and an Italian aperitif bar. Enjoy the moment. Stephansplatz 11, 1010

Joyce: Die Perfektion liegt im Detail

Zeitgenössische, internationale und vor allem europäische Fusionsküche mit asiatischem Touch. Jedes Gericht eine kleine Sünde wert.

One of the best fusion cuisine in town. Varied dishes with an Asian touch. Seasonal and contemporary. Wipplingerstraße 11, 1010

Am Roan: Regionale Genussmomente

Traditionelle österreichische Köstlichkeiten ohne Firlefanz mit Einflüssen aus der ganzen Welt.

Traditional Austrian cuisine with tasty influences from all over the world. Their motto: eat, drink and celebrate. Am Dreimarkstein, 1190

Mama Konstantina: Neuer Top-Grieche

Fisch, Fleisch, Pasta, Vegetarisch und auch Vegan. Hier kommt jeder Gaumen auf seine Kosten.

Fish, meat, pasta, vegetarian and also vegan. Original Greek cuisine paired with a large portion of love and a little bit of magic. Döblinger Hauptstraße 17, 1190

Terrae: Die kleine Toskana Österreichs

Aufregende Kreationen der toskanischen Küche finden hier auf den Tellern der Gäste Platz. Gepaart mit dem richtigen Wein – ein Traum!

This restaurant offers delicious highlights from the Tuscan cuisine. A must see in Vienna. Dorotheergasse 19, 1010