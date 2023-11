Weihnachtstour durch Wiens City

Die romantischste Wien-Tour: Einfach die Ringstraße entlang.

1 Entspannt durch die Ro­ten­turmstraße schlendern

Gestartet wird mit einem absoluten Highlight der Wiener Weihnachtsbeleuchtung: Den roten Kugeln der Rotenturmstraße.

The red light balls are an absolute must-see of the Viennese Christmas lights.

2 Christkindlmarkt vor dem Stephansdom

Am einmaligen Stephansplatz steht Kunsthandwerk im Vordergrund.

Traditional arts and crafts and various punch and confectionery creations take centre stage here.

3 Im Mittelpunkt: Der festliche Stephansdom

Auch ein Blick nach oben lohnt sich! So pompös zeigt sich der beleuchtete Dom.

It is also worth taking a look upwards. The illuminated cathedral and the Christmas tree in front of it are so magnificent.

4 Kärntner Straße: Ein wahres Erlebnis

Weiter geht die Tour durch die glamouröseste Einkaufsstraße Wiens. Lusterförmige Beleuchtungen machen das Shoppinggefühl zum Erlebnis.

Large chandelier-shaped illuminations turn Kärtner Strasse into a shopping experience.

5 Weihnachtsshopping bei Steffl und Swarovski

Als besonders sehenswert gelten auch die hier sehr originell weihnachtlich gestalteten Auslagen.

The Steffl and Swarovski displays are particularly worth seeing here.

6 Das Weihnachtswunder der Wiener Ringstraße

Faszinierend: Ein Laufsteg der unterschiedlichsten Weihnachtsbeleuchtungen.

Like a catwalk of wonderful Christmas lights.

7 Einmaliger Art-Advent-Markt am Karlsplatz

Kunst und Handwerk – regional, fair und nachhaltig.

Art and crafts – regional, fair and sustainable pieces.

8 Weihnachtliche Leckereien am Naschmarkt

Kulinarik aus aller Welt sorgt für das leibliche Wohl.

Culinary delights cater for your physical well-being.

9 Xmas-Shopping auf der Mariahilfer Straße

Nächster Halt: Einkaufen auf der berühmtesten Straße Wiens. Glühwein und Maroni natürlich inbegriffen.

Shop at one of the most famous streets of Vienna. Mulled wine and Maroni are a must.

10 Weihnachtsmarkt Museumsquartier

Design trifft Weihnacht. Extravaganz wird gelebt.

Design meets Christmas. Extravagance is a way of life here.

11 Der Markt zwischen den bekanntesten Museen

Zwischen Kunst- und Naturhistorischem Museum wird jeder Besucher verzaubert.

Between the famous Museums, every visitor will be enchanted.

12 Rathausplatz: Schönster Christkindlmarkt

Traditionell, romantisch und originell – ein Höhepunkt der Weihnachtstour!

The most famous X-mas market in the entire city.

13 Tradition: Der Christbaum beim Rathaus

Mittelpunkt des Marktes ist die 28 Meter hohe Fichte.

Market-Highlight: The 28-metre-high spruce tree.