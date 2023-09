× Wiens 30 beste Heurigen

Wein, Essen & Musik: Lebensfreude und Genuss sind in der Wiener Heurigenkultur vereint. Die besten Adressen.

Mayer am Pfarrplatz: Wo Beethoven wohnte

Der Heurige im denkmalgeschützten Beethovenhaus mit Gastgarten keltert seit 1683 besten Wiener Wein. Tipp: Die Wohnung des Komponisten und den Weinkeller besichtigen.

Pfarrplatz 2, 1190 Wien

The Heurige in the listed Beethovenhaus with outdoor dining area has been pressing the best Viennese wine since 1683. Tip: Visit the composer‘s apartment and the wine cellar.

Pfarrplatz 2, 1190 Wien

Wieninger am Nussberg

Einer der beliebtesten Heurigen in Döbling verspricht exzellente Weine von Nuss- und Bisamberg und eine spektakuläre Aussicht über die Stadt. Eichelhofweg 125, 1190 Wien

One of the most popular wine taverns in Döbling promises excellent wines from Nussberg and Bisamberg and a spectacular view of the city. Eichelhofweg 125, 1190 Wien

12 Apostelkeller: Stadtheuriger im Herzen von Wien

Der bekannte Stadtheurige im historischen Ambiente aus dem Jahr 1339 serviert heimische Weine und alle Klassiker der österreichischen Küche. Im September ist hier Kürbis-Zeit! Sonnenfelsgasse 3, 1010 Wien

The Stadtheuriger in the historic ambience from 1339 serves Austrian wines and all the classics of the regional cuisine. September is pumpkin time here! Sonnenfelsgasse 3, 1010 Wien

s’Pfiff: Wiener Küche neu interpretiert

Das Restaurant in Neustift am Walde mit großem Gastgarten serviert traditionelle Wiener und österreichische Küche mit modernen Einflüssen. Rathstraße 4, 1190 Wien

The restaurant in Neustift am Walde with an extensive outdoor dining area serves traditional Viennese and Austrian cuisine with modern influences. Rathstraße 4, 1190 Wien

Hans & Fritz: Genießen mit Wien-Blick

Sitzen im Weingarten: Zu regionalen Schmankerln gibt es edle Tropfen der Winzer Hajszan Neumann und Wieninger. Offen bei Schönwetter Fr–So. Krapfenwaldgasse 17, 1190 Wien

Situated in the vineyards: Fine wines from the wineries Hajszan, Neumann and Wieninger are served with regional delicacies. Open in good weather Fri–Sun. Krapfenwaldgasse 17, 1190 Wien

Martin Sepp: Im Herzen von Grinzing

Das Heurigenlokal mitten in Grinzing ist ein Geheimtipp der Wiener Gastro-Szene. Üppige Speisekarte und regelmäßige Live-Musik. Sehenswert ist der Weinkeller. Cobenzlgasse 34, 1190 Wien

The tavern in the heart of Grinzing is an insider tip on the Viennese gastro scene. Rich menu and regular live music. The wine cellar is worth seeing. Cobenzlgasse 34, 1190 Wien

Sirbu: Edle Tropfen auf dem Nussberg

Für einen kleinen Fußmarsch auf den Nussberg hinauf gibt es einen guten Schluck prämierten Wein und einen traumhaften Blick über die Weinberge. Kahlenbergerstr. 210, 1190 Wien

A short walk upwards to the Nussberg will take you a good sip of award-winning wine and a fantastic view over the vineyards and the city. Kahlenbergerstr.210, 1190 Wien

Mayer am Nussberg

Schönes Ausflugsziel im Grünen. Weine aus eigener Produktion. Kahlenbergerstraße 213, 1190 Wien

Beautiful excursion destination. Wines from own production. Kahlenbergerstraße 213, 1190 Wien

Kroiss: Regional & bodenständig

Familienbetrieb mit hausgemachten Speisen. Sieveringerstr. 108, 1190 Wien

Familiy business, cosy and serving homemade dishes. Sieveringerstr. 108, 1190 Wien

Der Hirt: Nobel-Heuriger mit Bar

Warme Küche, Service am Tisch und Lounge-Musik. Eisernenhandgasse 8, 1190

Warm dishes served to the table, Lounge Music. Eisernenhandgasse 8, 1190

10er Marie: Wiens ältester Heuriger

Rustikales Lokal in jahrhundertealtem Gewölbe. Ottakringer Str.222, 1160 Wien

Rustic restaurant in a centuries-old cross vault. Ottakringer Str.222, 1160 Wien

Top-Adressen für Wiener Weinkultur