× Wiens Einkaufsstraßen erstrahlen im Advent

Zur Weihnachtszeit lassen Wiens Einkaufsstraßen die Herzen aller Besucher höher schlagen. Die schönsten Beleuchtungen hier auf einen Blick.During Christmas, Vienna’s shopping streets make the hearts of all visitors beat faster. All hotspots here.

Pompös: Am Graben leuchtet es hell

Über 16 Kilometer lange Lichterketten und 6 Meter hohe Luster lassen einen der berühmtesten Plätze Wiens wunderschön erstrahlen.

More than 16 kilometres of fairy lights light up the famous Graben in Vienna.

Rotenturmstraße: Wien zeigt seine glitzernde Einmaligkeit

Jedes Jahr aufs Neue ein Highlight. Die überdimensionalen roten Kugeln – eines der Weihnachtswahrzeichen Wiens.

The large red bubbles are a highlight of the Viennese Christmas decorations.

Kärntner Straße: Die traditionelle Lichterpracht

Ob Touristen oder Einheimische – die klassische Beleuchtung dieser Einkaufsstraße lässt Herzen höher schlagen.

Whether tourist or local – this classic christmas lighting makes hearts beat faster.

Habsburgergasse

Standesgemäß strahlen imposante k.u.k. Kronen.

Imposing k.u.k. crowns shine in one of Viennas most famous streets.

Goldschmiedgasse

Sehr originell leuchtet auch in dieser Gasse die Weihnachts­beleuchtung.

Very fancy Christmas lighting was chosen here.