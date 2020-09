11. September: Die irrsten Verschwörungstheorien

Anschläge jähren sich bereits zum 19. Mal, doch noch immer gibt es Zweifel an der offiziellen Darstellung von 9/11.

Am heutigen Freitag jähren sich die Terror-Anschläge vom 11. September zum bereits 19. Mal. Bei den verheerenden Angriffen in den USA kamen 2001 fast 3.000 Menschen ums Leben. Doch bis jetzt sind nicht alle Hintergründe des schwersten Terror-Angriffs auf US-amerikanischem Boden geklärt. Immer noch gibt es Zweifel an der offiziellen Darstellung der Terror-Anschläge, über praktisch kaum ein Ereignis gibt es mehr Verschwörungstheorien als über 9/11. Das sind die letzten Rätsel:

Steckt die US-Regierung hinter den Anschlägen?

Der deutsche Autor Andreas von Bülow stellte die These auf, dass die US-Regierung selbst hinter dem Angriff stand. Die Flugzeuge sollen dabei ferngesteuert gewesen sein, das Ganze ein lange geplantes Boykott. Die USA hätten die Anschläge dann dafür verwendet, geplante Kriege in Afghanistan und in Folge auch Irak zu legitimieren.

Welche Rolle spielten die Saudis?

Neue Geheimdokumente enthüllen, dass die Terroristen von der saudi-arabischen Regierung unterstützt wurden. Die US-Regierung soll die Rolle des Königsreichs aber bewusst verschwiegen haben, um so die guten Beziehungen nicht zu torpedieren.

Wurden die Medien vorab informiert?

Als der zweite Passagierjet in das World Trade Center raste, waren CNN und andere TV-Stationen bereits LIVE auf Sendung. Kritiker glauben daher, dass die Journalisten bereits vorab informiert wurden, um dann rechtzeitig mit der Übertragung zu starten. Nur durch die TV-Bilder konnten sich die Anschläge so in die Köpfe der Menschen einprägen.

Wurden die Twin Towers gesprengt?

Die Zwillingstürme des World Trade Center waren die ersten Hochhäuser mit einer Stahlrahmenkonstruktion, die nach anhaltenden Innenbränden einstürzten. Kritiker behaupten, dass ein Einsturz nicht möglich war, wenn nicht zusätzlich Sprengstoff eingesetzt worden sei.

Wurden die Flugzeuge ferngesteuert?

Der australische Autor Joe Vialls stellte die These auf, wonach die Passagierflieger ferngesteuert wurden. Mitglieder der US-Regierung hätten demnach die Maschinen bewusst in die Twin Towers gelenkt.