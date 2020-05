114.000 Euro: So viel geben Raucher aus

Wer schon nicht aus gesundheitlichen Gründen auf die Zigarette verzichten will, der überlegt es sich vielleicht nach einem Blick auf das Konto.

Die Gesundheitsrisiken, die Rauchen birgt, sind nicht erst seit den Warnhinweisen auf den Zigarettenpackungen bekannt. Und dennoch scheinen viele einfach nicht vom lästigen GLimstängel wegzukommen. Vielleicht funktioniert es aber, wenn man sich die finanziellen Konsequenzen einmal vor Augen führt.

Glaubt man einer Berechnung des deutschen Vergleichsportals Verivox, so gibt ein Raucher in 30 Jahren rund 114.000 Euro aus. In der Rechnung wird davon ausgegangen, dass der Betroffene eine Schachtel pro Tag raucht. Zudem wird aufgrund der Preisentwicklungen der letzten 10 Jahre angenommen, dass die Packung jedes Jahr um 2,9 Prozent teurer wird. Anstatt dieses Geld wortwörtlich anzuzünden, könnte man es auch investieren. Das Portal fand nämlich heraus, dass man mit einem Aktiensparplan so in 30 Jahren sogar bis zu 300.000 Euro ansparen könnte.

Da hier mit einem Durchschnittspreis von 6,70 Euro pro Schachtel gerechnet wird und dieser damit über einem Euro höher ist als jener hierzulande, sind die Ausgaben eines österreichischen Rauchers zwar geringer, schneiden aber dennoch ein ordentliches Loch in den Geldbeutel.

Österreicher rauchen mehr als der EU-Durchschnitt

Anlässlich des Weltnichtrauchertags am 31. Mai gab auch Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) aktuelle Entwicklungen in Österreich bekannt. Insgesamt rauchen 24 Prozent der Österreicherinnen und Österreicher täglich, damit liegen wir deutlich über dem EU-Durchschnitt (19 Prozent). Der Anteil der täglich rauchenden Männer (ab 15 Jahren) liegt bei in Österreich bei 27 Prozent (EU-Durchschnitt 23 Prozent) und bei Frauen bei 22 Prozent (EU-Durchschnitt 16 Prozent).

Besonders interessant: In den vergangenen Jahrzehnten hat der Anteil der täglich rauchenden Frauen in Österreich kontinuierlich zugenommen, während er bei Männern kontinuierlich sank. Allerdings deuten die Verkaufszahlen insgesamt auf einen leichten Rückgang des pro Kopf Zigarettenkonsums in Österreich hin.

4.053 Österreicher starben 2018 an Lungenkrebs

Fünf Prozent aller Todesfälle in Österreich werden durch Bronchialkarzinome verursacht. In absoluten Zahlen bedeutet dies, dass dies im Jahr 2018 bei 2.483 Männer und 1.570 Frauen die Todesursache war. Insgesamt starben 2018 somit 4.053 Österreicherinnen und Österreicher an einem Bronchialkarzinom.