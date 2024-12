12 Tote in Skigebiet gefunden

Die 12 Leichen lagen im Haus eines indischen Restaurants.

Schock-Fund in Georgien. Wie die Behörden am Montag bestätigten, wurden im bekannten Wintersportort Gudauri zwölf Leichen gefunden. Dabei handelt es sich um einen Einheimischen sowie um elf Ausländer. Die Opfer haben sich im Haus eines indischen Restaurants aufgehalten.

Die lokale Polizei geht derzeit von einem tragischen Unfall aus. „Bei der ersten Untersuchung konnten keine Körperverletzungen oder Gewalteinwirkung festgestellt werden“, so ein Sprecher des Innenministeriums.

????#BREAKING: 11 foreigners among 12 people found dead at restaurant in Georgian ski resort of Gudauri; no signs of violence on the bodies. - RIA/SHOT

pic.twitter.com/ygqpcTbQpu — R A W S G L ???? B A L (@RawsGlobal) December 14, 2024

Tod im Schlaf

„Nach vorläufigen Ermittlungsergebnissen war in einem Innenbereich ein Stromgenerator aufgestellt, der eingeschaltet wurde“, so der Sprecher weiter. Man gehe derzeit davon aus, dass die 12 Personen im Schlaf an einer Kohlenmonoxidvergiftung gestorben sind.

Die Polizei will nun herausfinden, wie es zum Unglück kommen konnte. Der Wintersportort nördlich der Hauptstadt Tiflis steht unter Schock. Erst am Wochenende hatte in Gudauri die neue Skisaison gestartet.